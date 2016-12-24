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24 Aralık 2016 15:46

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

24 Aralık 2016 15:46

Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında evinde karşılaştığı Gaziantep Basketbol’u 67-60 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte ligde 10. galibiyetini elde etti.

Salon: Akatlar Arena
Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Mehmet Karabilecen xx, İbrahim Altıntaş xx
Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan xx 5, Clark xxx 20, Şafak xx 3, Stimac xx 14, Thompson xx 5, Roll xx 14, Sertaç x 4, Strawberry x, Weems x 2
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Gaziantep Basketbol: Ruzic xx 6, Alper xx 2, Altan xx 2, Rautins xx 7, Balazic x, Cherry xx 8, Denmon xx 14, Jefferson xxx 21
Başantrenör: Stefanos Dedas
1. Periyot: 11-10 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre: 31-24 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. Periyot: 50-41 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)



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