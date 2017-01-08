Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Anadolu Efes sahasında ağırladığı Galatasaray Odeabank’ı 80-77 mağlup etti. Anadolu Efes bu sonuçla ligde 12. galibiyetini elde etti.



Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Murat Biricik xx, Fatih Arslanoğlu xx, Alper Özgök xx

Anadolu Efes: Thomas xx 4, Doğuş xx 4, Brown xx 9, Cedi xxx 14, Granger xx 8,Heurtel xx 16, Mutaf xx, Paul xx 18, Dunston xx 7

Başantrenör: Velimir Perasovic

Galatasaray Odeabank: Micov xxx 12, Fitipaldo xxx 16, Tyus x, Orhan x, Can x, Schilb xx 12, Pleiss xxx 22, Sinan xxx 15, Göksenin x

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 16 - 17 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 28 - 40 (Galatasaray Odeabank lehine)

3. Periyot: 56 - 54 (Anadolu Efes lehine)