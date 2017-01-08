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08 Ocak 2017 22:32

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

08 Ocak 2017 22:32

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 14. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Karşılaşma 76-79 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe Ülker’i konuk etti. Karşılaşma 76-79 sona erdi. Zirvenin iki iddialı ekibinin karşılaşmasında Beşiktaşlı taraftarlar tribünleri doldururken, takımlarına da büyük destek verdi. Mücadeleye iki takım da oldukça istekli başladı. Başa baş giden ilk periyot 21-21 eşitlikle sona erdi. İkinci periyotta da dengeli mücadele devam etti. Beşiktaş Sompo Japan’da Stimac, Fenerbahçe Ülker’de de Bogdanovic ilk yarıda oyuna ağırlığını koyan isimler oldu. Bu periyodun son bölümünde hücumda daha az hata yapan siyah-beyazlılar, soyunma odasına 45-39 önde gitti.
İkinci yarıya Beşiktaş hızlı başladı ve farkı 12 sayıya kadar çıkardı. Ancak savunmada toparlanan Fenerbahçe tekrar oyuna ortak oldu. Üçüncü periyodu Beşiktaş 63-60 önde tamamladı. Son periyotta iki takım da savunmaya ağırlık verdi. Hücumda daha az hata yapan Fenerbahçe maçı 79-76 kazandı.

Salon: BJK Akatlar Arena
Hakemler: Ahmet Erşan Ergüler xx, Ozan Çakar xx, Ali Şakacı xx
Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan x 2, Clark xxx 10, Stimac xxx 18, Thompson x 5, Roll xxx 12, Strawberry xxx 15, Weems xx 7, Sertaç x 2, Şafak x 3, Erkan x 2
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Fenerbahçe Ülker: Udoh xx 9, Datome xxx 10, Ali Muhammed xxx 11, Vesely xx 8, Bogdanovic xxxx 19, Nunnally xxx 15, Ahmet Düverioğlu x, Sloukas xx 7, Barış x
Başantrenör: Zeljko Obradovic
1. Periyot: 21-21
Devre: 45-39 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 63-60 (Beşiktaş lehine )



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