Spor Toto Basketbol Süper Ligi

maçında Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe’yi konuk etti. Karşılaşmanın son 2 dakikasına 14 sayı geride giren Fenerbahçe, maçı uzatmaya götürdü ve karşılaşmayı 98-94 kazanarak seriyi 4-0’a getirdi ve şampiyon oldu.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Alper Altuğ Kösedağ xx, Yener Yılmaz xx

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan xxx 22, Strawberry xxx 20, Clark xxx 9, Roll xxx 15, Stimac xxx 13, Erkan xx 3, Weems xx 8, Sertaç x 4, Muratcan x, Şafak x

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Fenerbahçe: Bogdanovic xxx 23, Vesely xxx 26, Udoh xxx 12, Ali Muhammed xxx 14, Kalinic xx 7, Melih x 2, Datome x 4, Sloukas x 2, Ahmet xx 6, Berk x, Egehan x 2, Barış x

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. periyot: 19-24

Devre: 47-42

3. periyot: 64-59

4. periyot: 84-84

1. Uzatma: 98-94

5 faulle oyundan çıkan: Sloukas (Fenerbahçe), Stimac, Sertaç, Weems (Beşiktaş Sompo Japan)