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16 Haziran 2017 22:20

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi 4.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

16 Haziran 2017 22:20

maçında Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe’yi konuk etti. Karşılaşmanın son 2 dakikasına 14 sayı geride giren Fenerbahçe, maçı uzatmaya götürdü ve karşılaşmayı 98-94 kazanarak seriyi 4-0’a getirdi ve şampiyon oldu.



Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi


Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Alper Altuğ Kösedağ xx, Yener Yılmaz xx


Beşiktaş Sompo Japan: Kenan xxx 22, Strawberry xxx 20, Clark xxx 9, Roll xxx 15, Stimac xxx 13, Erkan xx 3, Weems xx 8, Sertaç x 4, Muratcan x, Şafak x


Başantrenör: Ufuk Sarıca


Fenerbahçe: Bogdanovic xxx 23, Vesely xxx 26, Udoh xxx 12, Ali Muhammed xxx 14, Kalinic xx 7, Melih x 2, Datome x 4, Sloukas x 2, Ahmet xx 6, Berk x, Egehan x 2, Barış x


Başantrenör: Zeljko Obradovic



1. periyot: 19-24


Devre: 47-42


3. periyot: 64-59


4. periyot: 84-84


1. Uzatma: 98-94


5 faulle oyundan çıkan: Sloukas (Fenerbahçe), Stimac, Sertaç, Weems (Beşiktaş Sompo Japan)




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