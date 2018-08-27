Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 - Akhisarspor: 1 (İlk yarı)

haftasında Başakşehir, evinde Akhisarspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara’nın ceza sahasına açtığı ortada topu kontrol eden Visca’nın şutunu kaleci Fatih kornere çeldi.
9. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerim’in ceza sahası içine verdiği pasla oluşan karambolde topu alan Visca’nın plasesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
28. dakikada Manu’nun pasında sağ kanatta topla bulaşan Güray topu ceza sahası içerisine çevirdi. İçeride topla buluşan Manu’nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
43. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Güray’ın şutunu kaleci Mert topu oyun alanı içine çeldi.
Stat: 3. İstanbul Fatih Terim
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Kerem Ersoy xx
Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Da Costa xx, Epureanu xx, Uğur xx, Emre xxx, Mahmut xx, İrfan Can xx, Visca xxx, Frei xxx, Napoleoni xx
Yedekler: Volkan, Attamah, Mossoro, Eljero Elia, Soner, Jojic, Bajic, Adebayor
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Akhisarspor: Fatih xx, Aykut xx, Mustafa xx, Caner xx, Ömer xx, Serginho xxx, Sissokko xx, Bilal xx, Larsson xx, Güray xxx, Manu xxx
Yedekler: Lukac, Bora, Kadir, Eray, Onur, Onurcan, Josue
Teknik Direktör: Safet Susic
Goller: Visca (dk. 9) (Başakşehir), Manu (dk. 28) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Bilal, Aykut (Akhisarspor)