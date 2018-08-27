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27 Ağustos 2018 20:06

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 - Akhisarspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 4.

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 - Akhisarspor: 1 (İlk yarı)

27 Ağustos 2018 20:06

haftasında Başakşehir, evinde Akhisarspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara’nın ceza sahasına açtığı ortada topu kontrol eden Visca’nın şutunu kaleci Fatih kornere çeldi.


9. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerim’in ceza sahası içine verdiği pasla oluşan karambolde topu alan Visca’nın plasesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


28. dakikada Manu’nun pasında sağ kanatta topla bulaşan Güray topu ceza sahası içerisine çevirdi. İçeride topla buluşan Manu’nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


43. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Güray’ın şutunu kaleci Mert topu oyun alanı içine çeldi.



Stat: 3. İstanbul Fatih Terim


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Kerem Ersoy xx


Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Da Costa xx, Epureanu xx, Uğur xx, Emre xxx, Mahmut xx, İrfan Can xx, Visca xxx, Frei xxx, Napoleoni xx


Yedekler: Volkan, Attamah, Mossoro, Eljero Elia, Soner, Jojic, Bajic, Adebayor


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Akhisarspor: Fatih xx, Aykut xx, Mustafa xx, Caner xx, Ömer xx, Serginho xxx, Sissokko xx, Bilal xx, Larsson xx, Güray xxx, Manu xxx


Yedekler: Lukac, Bora, Kadir, Eray, Onur, Onurcan, Josue


Teknik Direktör: Safet Susic


Goller: Visca (dk. 9) (Başakşehir), Manu (dk. 28) (Akhisarspor)


Sarı kartlar: Bilal, Aykut (Akhisarspor)




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