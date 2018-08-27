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27 Ağustos 2018 21:15

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 3 - Akhisarspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 4.

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 3 - Akhisarspor: 1 (Maç sonucu)

27 Ağustos 2018 21:15

haftasında Başakşehir, evinde Akhisarspor’u ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


62. dakikada Başakşehir’in kazandığı serbest vuruşta topun başına Visca geçti. Visca’nın kullandığı serbest vuruşta top direğe de çarparak oyun alanını terk etti.


70. dakikada sol kanatta topla buluşan Visca’nın ceza sahası içine çevirdiği topa sahip olan Bajic’in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1


80. dakikada Visca’nın uzun pasında topla buluşan Napoleoni ceza sahası içerisinden kaleye şutunu çekti. Kaleci Fatih topu kornere çeldi.


90+1. dakikada sol kanattan İrfan’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Da Costa’nın kafasında meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1



Stat: 3. İstanbul Fatih Terim


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Kerem Ersoy xx


Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Da Costa xxx, Epureanu xx, Uğur xx, Emre xx (Bajic dk. 46 xxx), Mahmut xx, İrfan Can xx, Visca xx, Frei (Mossoro dk. 79 x) xx, Napoleoni xx (Elia dk. 86 ?)


Yedekler: Volkan, Attamah, Elia, Soner, Jojic, Adebayor


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Akhisarspor: Fatih xx, Aykut xx, Mustafa xx, Caner xx, Ömer xx, Serginho xx (Josue dk. 74 x), Sissokko xx, Bilal xx (dk. 65 Eray x), Larsson xx (Onurcan dk. 74 x), Güray xx, Manu xx


Yedekler: Lukac, Bora, Kadir, Onur


Teknik Direktör: Safet Susic


Goller: Visca (dk. 9), Bajic (dk. 70), Da Costa (dk. 90+1) (Başakşehir), Manu (dk. 28) (Akhisarspor)


Sarı kartlar: Bilal, Aykut, Manu, Sisokko (Akhisarspor), Caiçara, Da Costa (Başakşehir)




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