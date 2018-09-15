İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 5.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada Caner'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma'nın ortasında Mina, meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.


21. dakikada serbest vuruşu kullanan Quaresma, topu ceza sahası dışındaki Ljajic'e yolladı. Sırp futbolcunun gelişine yaptığı vuruş direğin dibinden dışarıya çıktı.


35. dakikada Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmanın arasından iyi yükselen Gökhan Gönül'ün kafasında top üstten auta gitti.


42. dakikada ceza sahası içinde Ljajic ile verkaç yapan Quaresma'nın şutunda kaleci Ertaç topu çeldi, ceza sahası içine düşen meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uğurcan, Cevdet Kömürcüoğlu


Beşiktaş: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Ljajic, Lens, Negredo


Yedekler: Tolga, Necip, Adriano, Güven, Roco, Dorukhan, Gökhan, Babel, Tolgay, Larin


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake Mina Sadık, Erkan, Donald, Murat, Aleksic, Guilherme, Adem, Boutaib


Yedekler: Farnolle, Eren, Pereira, Sincere, Ahmed, Murat, Mustafa, Muniru, Dia


Teknik Direktör: Erol Bulut


Sarı kartlar: Mina, Chebake (Evkur Yeni Malatyaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.