Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 5.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada Caner'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma'nın ortasında Mina, meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.
21. dakikada serbest vuruşu kullanan Quaresma, topu ceza sahası dışındaki Ljajic'e yolladı. Sırp futbolcunun gelişine yaptığı vuruş direğin dibinden dışarıya çıktı.
35. dakikada Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmanın arasından iyi yükselen Gökhan Gönül'ün kafasında top üstten auta gitti.
42. dakikada ceza sahası içinde Ljajic ile verkaç yapan Quaresma'nın şutunda kaleci Ertaç topu çeldi, ceza sahası içine düşen meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uğurcan, Cevdet Kömürcüoğlu
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Ljajic, Lens, Negredo
Yedekler: Tolga, Necip, Adriano, Güven, Roco, Dorukhan, Gökhan, Babel, Tolgay, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake Mina Sadık, Erkan, Donald, Murat, Aleksic, Guilherme, Adem, Boutaib
Yedekler: Farnolle, Eren, Pereira, Sincere, Ahmed, Murat, Mustafa, Muniru, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sarı kartlar: Mina, Chebake (Evkur Yeni Malatyaspor)