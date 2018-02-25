Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Dirar’ın sağdan ortasında Fabri müdahale etti, dönen topa Giuliano vurdu. Çizgi üzerinden Vida’nın çevirdiği topu Fernandao tamamladı ve takımını öne geçirdi. 0-1
20. dakikada Tosic’in hatalı pasında Mehmet Topal topla buluşup, pasını Fernandao’ya verdi. Brezilyalı futbolcu ceza sahası dışından yerden şutunu gönderdi ancak top az farkla dışarı gitti.
25. dakikada Quaresma’nın soldan kullandığı serbest vuruşta Babel müsait pozisyonda kafayı vurdu ancak top dışarı çıktı.
35. dakikada Quaresma Isla’dan sıyrılıp ceza sahasına girdi ve ayağının dışıyla şutunu çekti. Kameni son anda topu kornere gönderdi.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Cüneyt Çakır x, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun x
Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan x, Tosic xx, Vida x, Adriano xx, Atiba x, Medel xx, Quaresma xxx, Tolgay x, Babel x, Love x
Yedekler: Tolga, Utku, Negredo, Mustafa, Fatih, Lens, Necip, Alpay, Caner, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Fenerbahçe: Kameni xxx, Isla xx, Neustadter xxx, Neto xx, İsmail xx (Şener dk. 32 x), Mehmet Topal xxx, Josef xx, Dirar xx, Giuliano xxx, Aatif xxx, Fernandao xxx
Yedekler: Volkan, Alper, Mehmet Ekici, Valbuena, Skrtel, Erten, Oğuz Kağan, Serhat, Soldado
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Gol: Fernandao (dk. 8) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Isla, Şener (Fenerbahçe), Vida (Beşiktaş)