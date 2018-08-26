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26 Ağustos 2018 22:40

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Antalyaspor: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 3.

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Antalyaspor: 3 (İlk yarı)

26 Ağustos 2018 22:40

hafta mücadelesinde Beşiktaş, taraftarı önünde Antalyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada orta sahada topla buluşan Hakan Özmert’in uzaktan şutunda kaleci Utku Yuvakuran tek hamlede topa sahip oldu.


5. dakikada Tolgay rakibinden sıyrılıp savunmanın arkasına sarkan Oğuzhan’a pasını aktardı. Topu kontrol eden Oğuzhan istediği gibi vuramayarak meşin yuvarlağı az farkla auta gönderdi.


8. dakikada Oğuzhan’ın uzun pasında topa hareketlenen Babel’in gelişine şutunu kaleci Boffin kurtardı.


10. dakikada Babel’in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu sol çaprazdan Quaresma kullandı. Portekizli futbolcunun direkt kaleye gönderdiği topu Boffin tek yumrukla uzaklaştırdı.


14. dakikada Quaresma’nın sağdan kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top Boffin’i kontrpiyede bıraktı. Tecrübeli kaleci son anda topa müdahale etti. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.


20. dakikada Hakan Özmert’in aşırtma pasında Pepe’ye çarpan top Doukara’nın önünde kaldı. Altıpasın önünde düzgün bir vuruş yapan Doukara meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1


24. dakikada gelişen Antalyaspor atağında topla buluşan Hakan Özmert, kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu çekti. Doukara’ya çarpan top, kaleciyi Utku’yu şaşırtarak ağlara gitti. 0-2


26. dakikada santranın yapılmasıyla birlikte Adriano ceza sahası içine ortaladı. Kaleci Boffin’in uzaklaştırdığı topa Negredo, ceza sahası dışından kafayla vurdu ve farkı 1’e indirdi. 1-2


33. dakikada sol kanattan Doukara’nın ceza sahasına ortasında arka direkte topa kayarak vuran Yekta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3


45. dakikada sağ kanattan yapılan ortada topu önünde bulan Negredo’nun şutu Boffin’den döndü. Dönen topa Gökhan Gönül vuruşu farklı şekilde auta gitti.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Halis Özkahya xx, Kemal Yılmaz xx, Hakan Yemişken xx


Beşiktaş: Utku x, Adriano xx, Pepe x, Vida x, Caner x, Medel xx, Tolgay x (Gökhan Gönül dk. 36 x), Quaresma xx, Oğuzhan x, Babel x, Negredo xx


Yedekler: Ersin, Roco, Güven, Necip, Dorukhan, Umut, Gökhan Töre, Larin, Love


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Antalyaspor: Boffin xxx, Diego xxx, Celustka xxx, Sangare xxx, Bahadır xxx, Doğukan xxx, Harun xxx, Hakan xxxx, Vainqueur xx, Yekta xxx, Doukara xxx


Yedekler: Ferhat, Osman, Drole, Danilo, Mustafa, Grando, Salih, Birkan, Musa


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Doukara (dk. 20), Hakan Özmert (dk. 24), Yekta Kurtuluş (dk. 34), (Antalyaspor), Negredo (dk. 26) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Bahadır, Celutska (Antalyaspor)




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