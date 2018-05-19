Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)

haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada Necip Uysal’ın sağ kanattan ortasında arka direkte Larin’in kafa vuruşu kaleci Ali Şaşal’da kaldı.
25. dakikada sol kanattan hızla ceza sahası içine giren Emre’nin yerden ortasında kale önünde Hakan’ın vuruşunu kaleci Fabri kornere çeldi.
30. dakikada Babel’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Talisca’nın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
31. dakikada Sivasspor yarı sahasından çıkmak isterken Beşiktaşlı Oğuzhan topu kaptı. Oğuzhan’ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Larin vuruşu kaleci Ali Şaşal’da kaldı.
44. dakikada sağ kanattan Robinho’nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Rybalka’nın sert şutu üstten auta çıktı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, İsmail Şencan xx, Asım Yusuf Öz,
Beşiktaş: Fabricio xx, Adriano xx, Babel xx, Oğuzhan xx, Medel xx, Lens xx, Tolgay xx, Necip xx, Vida xx, Talisca xxx, Larin xx
Yedekler: Tolga, Utku, Mustafa, Fatih, Vagner Love, Alpay, Gökhan
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal xx, Kone xx, Auremir xx, Boye xx, Rybalka xx, Hakan Arslan xx, Emre xx, Ziya xx, Robinho xx, Medjani xx, Ndinga xx
Yedekler: Sergio Rochet, Mert, Muhammet, Bifouma,Tolgahan, İbrahim, Hakan
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Gol: Talisca (dk. 30) (Beşiktaş)
Sarı kart: Larin (Beşiktaş)