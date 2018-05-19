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19 Mayıs 2018 19:54

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)

19 Mayıs 2018 19:54

haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


21. dakikada Necip Uysal’ın sağ kanattan ortasında arka direkte Larin’in kafa vuruşu kaleci Ali Şaşal’da kaldı.


25. dakikada sol kanattan hızla ceza sahası içine giren Emre’nin yerden ortasında kale önünde Hakan’ın vuruşunu kaleci Fabri kornere çeldi.


30. dakikada Babel’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Talisca’nın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0


31. dakikada Sivasspor yarı sahasından çıkmak isterken Beşiktaşlı Oğuzhan topu kaptı. Oğuzhan’ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Larin vuruşu kaleci Ali Şaşal’da kaldı.


44. dakikada sağ kanattan Robinho’nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Rybalka’nın sert şutu üstten auta çıktı.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Bülent Yıldırım xx, İsmail Şencan xx, Asım Yusuf Öz,


Beşiktaş: Fabricio xx, Adriano xx, Babel xx, Oğuzhan xx, Medel xx, Lens xx, Tolgay xx, Necip xx, Vida xx, Talisca xxx, Larin xx


Yedekler: Tolga, Utku, Mustafa, Fatih, Vagner Love, Alpay, Gökhan


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal xx, Kone xx, Auremir xx, Boye xx, Rybalka xx, Hakan Arslan xx, Emre xx, Ziya xx, Robinho xx, Medjani xx, Ndinga xx


Yedekler: Sergio Rochet, Mert, Muhammet, Bifouma,Tolgahan, İbrahim, Hakan


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Gol: Talisca (dk. 30) (Beşiktaş)


Sarı kart: Larin (Beşiktaş)




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