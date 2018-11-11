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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 12.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Pepe, rakibinden kaptığı topu sağ kanattaki Quaresma'ya gönderdi. Portekizli futbolcunun ortasında topa uçarak kafayı vuran Güven Yalçın, fileleri havalandırdı. 1-0


14. dakikada kazanılan korner atışında Robinho'nun sol kanattan kavisli ortasında arka direkte iyi yükselen Braz'ın kafa vuruşu Tolga Zengin'i geçerek Oğuzhan müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-1


30. dakikada sol kanattan Ziya'nın ortasında ceza sahası dışında yer alan Torje'nin topa gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.


34. dakikada Güven'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner'in direkt kaleye şutunda top az farkla üstten auta gitti.


40. dakikada Babel'le verkaç yapan Güven Yalçın uzaktan çok sert vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.


43. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında sağ kanatta topla buluşan Emre, ters kanattaki Robinho'yu gördü. Bu futbolcunun sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta Tolga gole izin vermedi.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz


Beşiktaş: Tolga, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Ljajic, Babel, Güven


Yedekler: Utku, Mustafa, Roco, Fatih, Necip, Dorukhan, Ersin, Larin, Love


Teknik Direktör: Şenol Güneş


DG Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Braz, Bjarsmyr, Emre, Hakan, Medjani, Robinho, Torje, Ziya, Kone


Yedekler: Ali Yayal, Uğur, Muhammet, Erdoğan, Paul Papp, Aydın, Rybalka, Ndinga, Cyriac


Teknik Sorumlu: Hakan Keleş


Goller: Güven Yalçın (dk. 11) (Beşiktaş), Braz (dk. 14) (DG Sivasspor)


Sarı kart: Braz (DG Sivasspor)

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