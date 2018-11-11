Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadeleyi Sivasspor ikinci yarıda attığı golle 2-1 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Quaresma'nın sağdan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Pepe kafayı vurdu. Atiba'ya çarpan top az farkla auta çıktı.

53. dakikada Oğuzhan'ın hatalı pasında topu kapan Emre Kılıç ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ve Sivasspor'u deplasmanda öne geçirdi. 1-2

60. dakikada Dorukhan sağdan bindirdi. Rakibinin müdahalesi sonrasında bu futbolcu yerde kalırken boşta kalan topa Quaresma vurdu. Top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

69. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Ziya ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası içinde boş durumda kalan Robinho kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu ofsayt kararıyla golü iptal etti.

80. dakikada Güven'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Babel sert vurdu ancak top yandan auta gitti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz

Beşiktaş: Tolga, Gökhan Gönül, Pepe (Roco dk. 79), Vida, Caner, Atiba (Dorukhan dk. 58), Oğuzhan (Mustafa dk. 57), Quaresma, Ljajic, Babel, Güven

Yedekler: Utku, Fatih, Necip, Ersin, Larin, Love

Teknik Direktör: Şenol Güneş

DG Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Braz, Bjarsmyr, Emre (Ndinga dk. 81 ?), Hakan, Medjani, Robinho, Torje, Ziya (Uğur dk. 85 ?), Kone (Muhammet dk. 65)

Yedekler: Ali Yayal, Erdoğan, Paul Papp, Aydın, Rybalka, Cyriac

Teknik Sorumlu: Hakan Keleş

Goller: Güven Yalçın (dk. 11) (Beşiktaş), Braz (dk. 14), Emre Kılıç (dk. 53), (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Braz, Hakan (DG Sivasspor), Quaresma, Dorukhan, Vida, Roco (Beşiktaş)