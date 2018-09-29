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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 7.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada organize gelişen Beşiktaş atağında sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın vuruşunda kaleci Lung son anda topu kornere çeldi.


20. dakikada rakibinden topu kapan Love, hemen sağ kanattaki Quaresma'ya oynadı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.


29. dakikada Varela'nın ceza sahasına girer girmez sert şutu, Vida'dan dönerek Mensah'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun yaptığı vuruşunu kaleci Karius son anda kornere çeldi.


34. dakikada sağ kanatta Quaresma'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Love'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı vuruşunda top Lung'dan döndü. Dönen topu Brezilyalı yıldız ağlara gönderdi. 1-0


37. dakikada Ljajic'in pasında sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın, ceza sahasına girer girmez şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertam


Beşiktaş: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Medel, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, Babel, Quaresma, Love


Yedekler: Tolga, Mustafa, Roco, Fatih, Lens, Tolgay, Güven, Necip, Dorukhan, Larin


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Kayserispor: Lung, Lopes, Sapuranu, Kanabıyık, Atilla, Rotman, Chery, Mensah, Bilal, Varela, Umut


Yedekler: Muammer, Gyan, Levent, Kravets, Adem, Mert, Vedat, Kucher


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Gol: Love (dk. 34) (Beşiktaş)

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