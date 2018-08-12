Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı)

haftasında Beşiktaş, sahasında Akhisarspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Pepe’nin ortasında ön direkte Lens’in vuruşunda meşin yuvarlak Larin’e çarparak auta gitti.
15. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Gökhan Gönül yerden içeriye gönderdi. Ön direkte Larin’in dokunuşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
39. dakikada sol taraftan Caner’in içeri çevirdiği topa arka direkte Pepe’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
42. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül’ün verdiği pasla ceza sahası içi sağ tarafında Lens topla buluştu. Hollandalı futbolcunun içeri çevirdiği topa Babel’in kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Serkan Çimen xx
Beşiktaş: Tolga xx, Gökhan Gönül xx, Necip xx, Pepe xxx, Caner xx, Medel xxx, Tolgay xx, Babel xx, Lens xxx, Oğuzhan xx, Larin x
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Utku, Adriano, Quaresma, Negredo, Roco, Fatih Aksoy, Dorukhan, Gökhan Töre, Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Akhisarspor: Fatih xx, Vrsjevic xx, Mustafa Yumlu xx, Caner Osmanpaşa xx, Miquel Lopes xx, Sissoko xx, Aykut Çeviker xx, Ömer xx, Larrson xx, Bilal xx, Seleznyov xx
Yedekler: Bora, Barbosa, Eray, Güray Vural, Onur Ayık, Onurcan Güler, Josue, Manu, Mineiro, Kadir Keleş
Teknik Direktör: Safet Susiç
Goller: Pepe (dk. 39), Babel (dk. 42) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Ömer Bayram, Fatih, Caner Osmanpaşa (Akhisarspor)