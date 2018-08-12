Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Akhisarspor: 1 (Maç sonucu)

haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Akhisasrspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Manu’nun içeri çevirdiği topa kale önünde Seleznyov dokunamadı. Meşin yuvarlak doğrudan auta gitti.
56. dakikada Necip’in hatalı pasında topla buluşan Seleznyov’un kaleci Tolga ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top ağlara gitti. 2-1
62. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül’ün ortasında arka direkte Babel’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
63. dakikada Seleznyov’un topuk pasıyla topla buluşan Manu’nun ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
76. dakikada sol taraftan Caner’in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Roco’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
83. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Bilal Kısa’nın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Sissoko’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
87. dakikada Caner’in sol taraftan kullandığı kornerde kale önünde Roco’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
90+2. dakikada Oğuzhan’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Love’ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu Fatih çeldi.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Serkan Çimen xx
Beşiktaş: Tolga xx, Gökhan Gönül xx, Necip xx, Pepe xxx, Caner xx, Medel xxx, Tolgay xx (Roco dk. 73 x), Babel xx, Lens xxx (Adriano dk. 78 ?), Oğuzhan xx, Larin x (Love dk. 63 x)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Utku, Quaresma, Negredo, Fatih Aksoy, Dorukhan, Gökhan Töre
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Akhisarspor: Fatih xx, Vrsjevic xx, Mustafa Yumlu xx, Caner Osmanpaşa xx, Miquel Lopes xx, Sissoko xx, Aykut Çeviker xx (Manu dk. 46 x), Ömer xx, Larrson xx (Barbosa dk. 68 x), Bilal xx, Seleznyov xx
Yedekler: Bora, Eray, Güray Vural, Onur Ayık, Onurcan Güler, Josue, Manu, Mineiro, Kadir Keleş
Teknik Direktör: Safet Susic
Goller: Pepe (dk. 39), Babel (dk. 42) (Beşiktaş) Seleznyov (dk. 56) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Ömer Bayram, Fatih, Lopes, Caner Osmanpaşa, Vrsajevic, Mustafa Yumlu (Akhisarspor) Medel, Necip, Caner (Beşiktaş)