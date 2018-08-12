Diğer
Kategoriler
12 Ağustos 2018 23:47

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Akhisarspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 1.

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Akhisarspor: 1 (Maç sonucu)

12 Ağustos 2018 23:47

haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Akhisasrspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Manu’nun içeri çevirdiği topa kale önünde Seleznyov dokunamadı. Meşin yuvarlak doğrudan auta gitti.


56. dakikada Necip’in hatalı pasında topla buluşan Seleznyov’un kaleci Tolga ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top ağlara gitti. 2-1


62. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül’ün ortasında arka direkte Babel’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.


63. dakikada Seleznyov’un topuk pasıyla topla buluşan Manu’nun ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.


76. dakikada sol taraftan Caner’in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Roco’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.


83. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Bilal Kısa’nın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Sissoko’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


87. dakikada Caner’in sol taraftan kullandığı kornerde kale önünde Roco’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


90+2. dakikada Oğuzhan’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Love’ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu Fatih çeldi.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Serkan Çimen xx


Beşiktaş: Tolga xx, Gökhan Gönül xx, Necip xx, Pepe xxx, Caner xx, Medel xxx, Tolgay xx (Roco dk. 73 x), Babel xx, Lens xxx (Adriano dk. 78 ?), Oğuzhan xx, Larin x (Love dk. 63 x)


Yedekler: Ersin Destanoğlu, Utku, Quaresma, Negredo, Fatih Aksoy, Dorukhan, Gökhan Töre


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Akhisarspor: Fatih xx, Vrsjevic xx, Mustafa Yumlu xx, Caner Osmanpaşa xx, Miquel Lopes xx, Sissoko xx, Aykut Çeviker xx (Manu dk. 46 x), Ömer xx, Larrson xx (Barbosa dk. 68 x), Bilal xx, Seleznyov xx


Yedekler: Bora, Eray, Güray Vural, Onur Ayık, Onurcan Güler, Josue, Manu, Mineiro, Kadir Keleş


Teknik Direktör: Safet Susic


Goller: Pepe (dk. 39), Babel (dk. 42) (Beşiktaş) Seleznyov (dk. 56) (Akhisarspor)


Sarı kartlar: Ömer Bayram, Fatih, Lopes, Caner Osmanpaşa, Vrsajevic, Mustafa Yumlu (Akhisarspor) Medel, Necip, Caner (Beşiktaş)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Parse error: syntax error, unexpected 'Ekim' (T_STRING) in /var/www/inc/footer.php on line 89