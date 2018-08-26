Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Antalyaspor: 3 (Maç sonucu)

hafta mücadelesinde Beşiktaş, taraftarı önünde Antalyaspor’u konuk etti. Siyah-beyazlılar ilk yarıda yediği goller sonucu rakibine 3-2 mağlup olurken, tam 45 maç sonunda iç sahada yenilgi aldı. Beşiktaş, bu sonuçla Vodafone Park’ta ilk kez bir lig maçında kaybetti.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

55. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Oğuzhan, kaleyi karşıdan gören noktadan sert vurdu, kaleci Boffin topu uzaklaştırdı.

55. dakikada ataklarını sıklaştıran Beşiktaş bu kez sol kanattan geldi. Savunmanın uzaklaştıramadığı top Caner’in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Boffin yine başarılıydı.

56. dakikada Antalyaspor kalesine iyice yüklenen Beşiktaş’ta Quaresma sağdan ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Pepe kafayı vurarak farkı 1’e indirdi. 2-3

69. dakikada Quaresma sağ ayağıyla açtığı ortada arka tarafta topa kafa vuran Larin’in şutu üstten dışarıya çıktı.

70. dakikada Quaresma sağ taraftan kale sahası içine ortaladı savunmadan önce yükselen Larin kafayı vurdu ancak Boffin uzanarak topun ağlara gitmesini engelledi.

80. dakikada Quaresma’nın pasıyla ceza sahasına giren Gökhan Gönül’ün ortasında arka direkteki Babel kafayı vurdu, Boffin bu pozisyonda da uzanarak gole izin vermedi.

89. dakikada Gökhan Gönül’ün sağdan uzun mesafeli ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Negredo kafayı vurdu ancak direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

90+4. dakikada kazanılan serbest vuruşta Caner Erkin ceza sahasına ortaladı. Negredo’nun kafa vuruşunda savunma topun gol olmasını engelledi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halis Özkahya x, Kemal Yılmaz x, Hakan Yemişken x

Beşiktaş: Utku xx, Adriano xx, Pepe xxx, Vida x (Larin dk. 56 xx), Caner xx, Medel xx, Tolgay x (Gökhan Gönül dk. 36 xx), Quaresma xxx (Gökhan Töre dk. 90 ?), Oğuzhan x, Babel x, Negredo xx

Yedekler: Ersin, Roco, Güven, Necip, Dorukhan, Umut, Love

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Antalyaspor: Boffin xxx, Diego xxx, Celustka xxx, Sangare xxx, Bahadır xxx (Salih dk. 64 x), Doğukan xxx (Danilo dk. 66 x), Harun xxx, Hakan xxxx, Vainqueur xx (Drole dk. 60 x), Yekta xxx, Doukara xxx

Yedekler: Ferhat, Osman,Mustafa, Grando, Birkan, Musa

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Doukara (dk. 20), Hakan Özmert (dk. 24), Yekta Kurtuluş (dk. 34) (Antalyaspor), Negredo (dk. 26), Pepe (dk. 56) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Bahadır, Celutska, Doukara, Sangare, Danilo, Boffin, Salih (Antalyaspor), Quaresma, Caner (Beşiktaş)