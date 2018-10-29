Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı, Mustafa Pektemek'in golleriyle Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Quaresma sağ kanattan son çizgiye inip kale sahası içinde bulunan Mustafa Pektemek'e çıkardı. Bu futbolcunun topuğuyla yaptığı klas vuruşta top ağlara gitti. 1-0

10. dakikada Orhan Ovacıklı'nın Gökhan Töre'ye yaptığı hareket sonrasında VAR'a giden Bülent Yıldırım, pozisyonu yeniden inceledi ve bu futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

21. dakikada Ali Çamdalı'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Vedat Muriqi kafayı vurdu ancak top yandan auta gitti.

23. dakikada sahasından çıkmakta zorlanan Rizespor savunması son olarak kalecisiyle oynadı. Kaleci Gökhan'ın vuruşunda Love'a çarpan top az farkla üstten auta gitti.

27. dakikada Gökhan Gönül'ün ortasında savunma topu uzaklaştırırken, meşin yuvarlak Quaresma'da kaldı. Bu futbolcunun uzaktan vuruşunda kaleci Gökhan son anda topu kornere gönderdi.

40. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top Quaresma'da kaldı. Portekizli yıldızın güzel ortasına iyi yükselen Mustafa Pektemek, kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. 2-0

45+2. dakikada Gökhan Gönül sağdan son çizgiye inerek, kale sahası içine hareketlenen Caner Erkin'i gördü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Gökhan gole engel oldu.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Gökhan Töre (Caner dk. 33), Quaresma, Mustafa Pektemekx, Love

Yedekler: Tolga, Utku, Medel, Fatih, Tolgay, Güven, Necip, Dorukhan, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan ?, Saadane, Brabec, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Ali Çamdalı, Koray, Boldrin, Süleyman, Muriqi

Yedekler: Ujkani, Talbi, Fink, Jach, Petrucci, Gladkyy, Emirhan, Mustafa, Eren, Umar Aminu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Mustafa Pektemek (dk. 3 ve 40) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Orhan Ovacıklı (dk. 10) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Quaresma (Beşiktaş)