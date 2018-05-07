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07 Mayıs 2018 20:51

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

07 Mayıs 2018 20:51

hafta kapanış maçında Beşiktaş, Kayserispor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada kazanılan serbest vuruşta Quaresma ceza sahasına ortaladı. Savunmadan seken top Babel’in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda defans son anda tehlikeyi önledi.


12. dakikada Babel sol kanatta topla buluşup ortasını yaptı. Hollandalı futbolcunun ortasında Talisca kafayı vurdu ancak kaleci Lung gole izin vermedi.


15. dakikada Beşiktaş savunmasının kaptırdığı top Deniz Türüç’te kaldı. Bu futbolcu, savunmanın arkasına sarkan Umut Bulut’a pasını verdi ancak kaleci Fabri, kalesini terk ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.


18. dakikada Tolgay’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Quaresma şutunu çekti ancak kaleci Lung son anda topu kornere gönderdi.


23. dakikada kazanılan serbest vuruşta Talisca direkt kaleye gönderdi. Köşeye giden topu Lung çıkardı. Dönen topu Tosic tamamladı ancak Lung bu pozisyonda da geçit vermedi.


31. dakikada kazanılan korneri Beşiktaş paslaşarak kullandı. Quaresma’nın soldan yaptığı rabona ortaya iyi yükselen Tosic kafayı vurdu ve takımını öne geçirdi. 1-0


45. dakikada Babel’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Adriano önce düzeltti ardından çok iyi bir vuruş yaparak farkı 2’ye çıkaran isim oldu. 2-0



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Barış Şimşek xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Metin xx


Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xxx, Tosic xxxx, Vida xxx, Adriano xxx, Medel xxx, Tolgay xx, Quaresma xxx, Talisca xx, Babel xx, Love xx


Yedekler: Tolga, Utku, Oğuzhan, Mustafa, Fatih, Lens, Necip, Gökhan Töre, Larin


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Kucher xx, Kana Biyik xx, Atila Turan xxx, Şamil xx, Badji xx, Deniz x, Boldrin x, Mendes xx, Umut x


Yedekler: Vedat, Gyan, Levent, Güray, Kravets, Erdal, Erkan, Amorim


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Goller: Tosic (dk. 31), Adriano (dk. 45) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Tosic (Beşiktaş), Şamil, Badji (Kayserispor)




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