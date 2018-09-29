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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş 2 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 7.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Mücadele siyah-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada Atila'nın pasında ceza sahasına giren Umut, topu arka tarafta bulunan Varela'ya yolladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.


58. dakikada Lopes'in ceza sahasına doğru ortaladığı topla buluşan Chery'nin indirdiği meşin yuvarlağa sol çaprazdan Atila'nın şutu yandan auta çıktı.


71. dakikada Ljajic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Gönül'ün yerden vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topu önünde bulan Quaresma, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 2-0



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertam


Beşiktaş: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Medel, Atiba, Oğuzhan (Tolgay dk. 60), Ljajic, Babel, Quaresmax (Güven dk. 88 ?), Love (Lens dk. 76)


Yedekler: Tolga, Mustafa, Roco, Fatih, Güven, Necip, Dorukhan, Larin


Teknik direktör: Şenol Güneş


Kayserispor: Lung, Lopes, Sapuranu, Kanabıyık (Levent dk. 66), Atilla, Rotman, Chery, Mensah (Kravets dk. 79), Bilal, Varela (Mert dk. 58), Umut


Yedekler: Muammer, Gyan, Adem, Vedat, Kucher


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Gol: Love (dk. 34), Quaresma (dk. 71) (Beşiktaş)


Sarı kart: Lens (Beşiktaş)

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