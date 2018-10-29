Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 4 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar, 1 penaltı kaçırdığı mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Rizespor maçı 9 kişi tamamladı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada kazanılan serbest vuruşta Boldrin topu direkt kaleye gönderdi. Bu pozisyonda Karius topu kornere gönderdi.

49. dakikada kazanılan korner atışında Boldrin ceza sahasına gönderdi. Süleyman'ın kafasından seken top son olarak Roco'ya çarpıp ağlara gitti. 2-1

54. dakikada Caner Erkin'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vagner Love, dönerek rakibinden sıyrıldı ve şutunu çekti. Kaleci Gökhan topu son anda kornere gönderdi.

59. dakikada Vagner Love'ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucunda Beşiktaşlı futbolcular itiraz etti ve hakem Bülent Yıldırım, VAR'a danıştı. Yıldırım pozisyonu yeniden izledi ve penaltı kararı verdi.

60. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Quaresma yerden sert vurdu ancak kaleci Gökhan penaltı vuruşunda gole izin vermedi.

61. dakikada Beşiktaş'ın kaçırdığı penaltı atışının ardından hakeme itirazlarını sürdüren Çaykur Rizespor'lu Saadane, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

66. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasında Mustafa Pektemek gelişine vurdu. Kaleci Gökhan'dan dönen topu Caner tamamladı ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

72. dakikada Quaresma rakiplerini bir bir çalımlayarak son çizgiye indi ve şutunu çekti. Kaleciden dönen topa Caner çok sert vurdu, savunmanın müdahalesine rağmen top filelere gitti. 3-1

79. dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma, ceza sahası içindeki Vagner Love güzel bir orta yaptı. Brezilyalı futbolcu kafayla topu filelere gönderdi. 4-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Adriano (Güven dk. 81), Atiba, Oğuzhan (Medel dk. 64), Gökhan Töre (Caner dk. 33), Quaresma, Mustafa Pektemek, Love

Yedekler: Tolga, Utku, Fatih, Tolgay, Necip, Dorukhan, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan ?, Saadane, Brabec, Mehmet Uslu (Fink dk. 46), Robin Yalçın, Ali Çamdalı, Koray, Boldrin (Mustafa dk. 80), Süleyman (Petrucci dk. 69), Muriqi

Yedekler: Ujkani, Talbi, Jach, Gladkyy, Emirhan, Eren, Umar Aminu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Mustafa Pektemek (dk. 3 ve 40), Caner (dk. 72), Vagner Love (dk. 79) (Beşiktaş), Roco (dk. 49 k.k.) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kartlar: Orhan Ovacıklı (dk. 10), Saadane (dk. 61) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Quaresma, Vida, Adriano (Beşiktaş)