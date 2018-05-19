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19 Mayıs 2018 19:17

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor’u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç devam ediyor)

19 Mayıs 2018 19:17

Mücadelede 15 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.




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