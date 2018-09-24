Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, taraftarı önünde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Siyah-beyazlılar ilk yarıyı Babel'in attığı golle 1-0 önde kapattı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada kullanılan taç atışında sol kanatta Aatif topla buluştu. Bu futbolcunun ortasında Karius'un çıkardığı topa Slimani dokunamadı.

15. dakikada Fenerbahçe bu kez sağ kanattan geldi. Şener'in ortasında Pepe'den seken topa Aatif kafayı vurdu ancak yine Kaius'u geçemedi.

20. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatalı pasında topu kapan Babel ceza sahası dışından sert vurdu. Reyes'in son anda ayak koyduğu meşin yuvarlak üstten kornere çıktı.

26. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma ceza sahasına hareketlenip plasesini yaptı ancak top direğin yanından auta gitti.

28. dakikada Benzia'nın sağdan kullandığı serbest atışta savunmanın uzaklaştırdığı top Hasan Ali'de kaldı. Bu futbolcunun uzaktan çektiği şutta Karius gole izin vermedi.

31. dakikada kazanılan serbest vuruşta Benzia, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

34. dakikada Hasan Ali'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ayew istediği gibi vuramadı ve topu üstten auta gönderdi.

35. dakikada Caner'in savunmada uzaklaştıramadığı top Hasan Ali'de kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

40. dakikada Pepe'nin savunmadan uzaklaştırmak için gelişigüzel vurduğu top Babel'de kaldı. Bu futbolcu çok iyi kontrol edip uzaktan çok sert vurarak topu ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Fenerbahçe: Harun, Şener, Neustadter, Reyes, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Benzia, Aatif, Slimani

Yedekler: Volkan, Isla, İsmail, Alper, Mehmet Ekici, Frey, Barış, Valbuena, Yiğithan, Eljif

Teknik Direktör: Phillip Cocu

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Lens, Babel

Yedekler: Tolga, Utku, Fatih, Necip, Roco, Dorukhan, Gökhan Töre, Vagner Love, Adem Ljajic, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gol: Babel (dk. 40) (Beşiktaş)