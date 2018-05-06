Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)

haftasında Fenerbahçe, sahasında Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin ortasında top Bursaspor savunmasından sekti. Ceza sahası dışında topla buluşan Alper’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
23. dakikada sol taraftan Giuliano, pasında ceza sahası sol çaprazından Hasan Ali’nin şutunda top yandan dışarı çıktı.
29. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin yaptığı ortada kale önünde Giuliano’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
30. dakikada sağ taraftan Badu’nun içeri çevirdiği topu Şener kafa ile karşıladı. Ceza yayı üzerinde önünde seken topa Batalla’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.
38. dakikada sağ taraftan Aatif’ın ortasında Josef’in kafa vuruşunda kaleci Harun’u geçen topu Ertuğrul, çizgi üzerinden kafayla çıkardı.
43. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Şener’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Ülker
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Skrtel xx, Neustadter xx, Hasan Ali xx, Josef xx, Mehmet Topal xx, Alper xx, Giuliano xx, Aatif xx, Soldado xx
Yedekler: Kameni, Erten, Isla, İsmail, Fernandao, Mehmet Ekici, Neto, Janssen, Valbuena, Oğuz Kağan
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Bursaspor: Harun xx, Barış xx (Bostock dk. 20 x), Ertuğrul xx, Titi xx, Aziz Behich xx, Badu xx (Ekoko dk. 43 x), Furkan xx, Shehu xx, Yusuf Erdoğan xx, Batalla xx, Sow xx
Yedekler: Muhammed, Emre, Kubilay, Stancu, Delarge, Agu, Onur Atasayar, Ekong
Teknik Direktör: Ivko Gancev
Sarı kart: Furkan (Bursaspor)