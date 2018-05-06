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06 Mayıs 2018 16:55

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)

06 Mayıs 2018 16:55

haftasında Fenerbahçe, sahasında Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin ortasında top Bursaspor savunmasından sekti. Ceza sahası dışında topla buluşan Alper’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.


23. dakikada sol taraftan Giuliano, pasında ceza sahası sol çaprazından Hasan Ali’nin şutunda top yandan dışarı çıktı.


29. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin yaptığı ortada kale önünde Giuliano’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


30. dakikada sağ taraftan Badu’nun içeri çevirdiği topu Şener kafa ile karşıladı. Ceza yayı üzerinde önünde seken topa Batalla’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.


38. dakikada sağ taraftan Aatif’ın ortasında Josef’in kafa vuruşunda kaleci Harun’u geçen topu Ertuğrul, çizgi üzerinden kafayla çıkardı.


43. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Şener’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Stat: Ülker


Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx


Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Skrtel xx, Neustadter xx, Hasan Ali xx, Josef xx, Mehmet Topal xx, Alper xx, Giuliano xx, Aatif xx, Soldado xx


Yedekler: Kameni, Erten, Isla, İsmail, Fernandao, Mehmet Ekici, Neto, Janssen, Valbuena, Oğuz Kağan


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Bursaspor: Harun xx, Barış xx (Bostock dk. 20 x), Ertuğrul xx, Titi xx, Aziz Behich xx, Badu xx (Ekoko dk. 43 x), Furkan xx, Shehu xx, Yusuf Erdoğan xx, Batalla xx, Sow xx


Yedekler: Muhammed, Emre, Kubilay, Stancu, Delarge, Agu, Onur Atasayar, Ekong


Teknik Direktör: Ivko Gancev


Sarı kart: Furkan (Bursaspor)




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