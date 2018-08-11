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11 Ağustos 2018 22:08

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Bursaspor: 1 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe, Bursaspor’u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Bursaspor: 1 (Maç devam ediyor)

11 Ağustos 2018 22:08

Mücadelede 20 dakika geride kalırken, yeşil-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyor.




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