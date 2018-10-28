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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 10.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada sağ taraftan Isla'nın yaptığı ortada ön direkte Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


29. dakikada ceza yayı önünde Jailson'dan topu kapan El Kabir'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Harun'da kaldı.


30. dakikada Benzia'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Jailson'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.


35. dakikada sağ taraftan Erdem'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Kubilay'ın indirdiği topu Faty ağlara gönderdi. 0-1



Stat: Ülker


Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Esat Sancaktar


Fenerbahçe: Harun, Isla, Nestadter, Skrtel, Hasan Ali, Oğuz Kağan, Jailson, Ayew, İsmail Köybaşı, Benzia, Slimani


Yedekler: Berke, Alper, Soldado, Şener, Frey, Reyes, Barış Alıcı, Valbuena, Yiğithan Güveli, Eljif Elmas


Teknik Direktör: Phillip Cocu


MKE Ankaragücü: Korcan, Erdem, Yalçın Ayhan (Kone dk. 45+1 ?), Alihan (Sedat dk. 45+5 ?), Pinto, Faty, Djedje, Bifouma, Kenan, Kubilay, El Kabir


Yedekler: Altay, Mehmet Sak, Mahmut Akan, Putsila, İlhan, Kehinde, Erdem Şen, Mokhtar


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Gol: Faty (dk. 35) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Hasan Ali, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

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