Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 10.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada sağ taraftan Isla'nın yaptığı ortada ön direkte Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
29. dakikada ceza yayı önünde Jailson'dan topu kapan El Kabir'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Harun'da kaldı.
30. dakikada Benzia'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Jailson'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
35. dakikada sağ taraftan Erdem'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Kubilay'ın indirdiği topu Faty ağlara gönderdi. 0-1
Stat: Ülker
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Esat Sancaktar
Fenerbahçe: Harun, Isla, Nestadter, Skrtel, Hasan Ali, Oğuz Kağan, Jailson, Ayew, İsmail Köybaşı, Benzia, Slimani
Yedekler: Berke, Alper, Soldado, Şener, Frey, Reyes, Barış Alıcı, Valbuena, Yiğithan Güveli, Eljif Elmas
Teknik Direktör: Phillip Cocu
MKE Ankaragücü: Korcan, Erdem, Yalçın Ayhan (Kone dk. 45+1 ?), Alihan (Sedat dk. 45+5 ?), Pinto, Faty, Djedje, Bifouma, Kenan, Kubilay, El Kabir
Yedekler: Altay, Mehmet Sak, Mahmut Akan, Putsila, İlhan, Kehinde, Erdem Şen, Mokhtar
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gol: Faty (dk. 35) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Hasan Ali, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)