Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Ankaragücü: 3 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 10.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında karşılaştığı Ankaragücü'ne 3-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde Slimani kırmızı kart görerek, Galatasaray maçı öncesinde cezalı duruma düştü.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bifouma'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan El Kabir'in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Harun meşin yuvarlağı kornere çeldi.
56. dakikada sol taraftan Hasan Ali'nin içeri çevirdiği topa arka direkte Jailson'un kafa vuruşunda kaleci Korcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
56. dakikada sağ taraftan Isla'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Slimani arka direğe indirdi. Arka direkte kaleci Korcan'la karşı karşıya kalan Skrtel'in vuruşunda meşin yuvarlak Korcan'a çarparak kornere gitti.
69. dakikada Bifouma'nın pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Djedje'ye Benzia'nın yaptığı müdahalede hakem Hüseyin Göçek'i VAR uyardı. Pozisyonu tekrar izleyen Göçek, penaltıya hükmetti.
74. dakikada Erdem Özgenç'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Harun'un sağından ağlarla buluştu. 0-2
77. dakikada Bifouma'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında kaleci Harun'la karşı karşıya kalan El Kabir'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'dan sekerek ağlarla buluştu. 0-3
89. dakikada Valbuena'nın uzaktan sert şutunda Korcan'ın sektirdiği top Frey'de kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda savunmaya da çarpan top ağlara gitti. 1-3
Stat: Ülker
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Esat Sancaktar
Fenerbahçe: Harun, Isla, Nestadter, Skrtel, Hasan Ali, Oğuz Kağan (Frey dk. 60), Jailson, Ayew, İsmail Köybaşı (Valbuena dk. 74 ?), Benzia (Eljif dk. 84 ?), Slimani
Yedekler: Berke, Alper, Soldado, Şener, Reyes, Barış Alıcı, Yiğithan Güveli
Teknik Direktör: Phillip Cocu
Ankaragücü: Korcanx, Erdem, Yalçın Ayhan (Kone dk. 45+1), Alihan (Sedat dk. 45+5), Pinto, Faty, Djedjex, Bifoumax, Kenan, Kubilay, El Kabirx (İlhan dk. 78)
Yedekler: Altay, Mehmet Sak, Mahmut Akan, Putsila, Kone, Kehinde, Erdem Şen, Mokhtar
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Faty (dk. 35), Erdem (dk. 74 pen.), El Kabir (dk. 77) (Ankaragücü), Frey (dk. 89) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Slimani (dk. 72) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Hasan Ali, İsmail Köybaşı, Skrtel, Benzia (Fenerbahçe), Bifouma, Kenan, Faty, El Kabir, Kubilay (Ankaragücü)