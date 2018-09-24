Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, taraftarı önünde Beşiktaş'ı konuk etti. Babel ve Ayew'in karşılıklı golleriyle karşılaşma 1-1 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Beşiktaş çok tehlikeli geldi. Oğuzhan'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Lens zor pozisyonda aşırtma bir vuruş yaptı ancak top direğin yanından dışarı gitti.

58. dakikada topla buluşan Hasan Ali yine uzaktan şansını denedi. Karius'un uzanıp çıkardığı topu savunma kornere gönderdi.

61. dakikada Lens'in ara pasında topla buluşan Babel, çaprazdan çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

71. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali soldan çok iyi ortaladı. Penaltı noktası üzerinde yükselen Ayew kafayı vurdu ve beraberliği sağladı. 1-1

75. dakikada Fenerbahçe çok hızlı çıktı. Harun'un pasında hareketlenen Eljif, soldan bindiren Valbuena'nı gördü. Bu futbolcunun plasesinde Karius gole izin vermedi.

78. dakikada Ayew'in pasında topla buluşan Jailson, soldan bindiren Eljif'i gördü. Bu futbolcunun yerden pasında kimse dokunamadı ve top auta gitti.

90. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma'nın savunmanın arkasına pasında Larin kayarak vurmak istedi ancak topa dokunamadı.

Öte yandan maç bitiminde Caner Erkin, hakeme itirazdan sarı kart gördü. Caner itirazını sürdürünce hakem Fırat Aydınus ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırdı.

Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Fenerbahçe: Harun, Şener, Neustadter, Reyes, Hasan Ali, Mehmet Topal (Eljif Elmas dk. 56), Jailson, Ayew, Benzia (Mehmet Ekici dk. 89 ?), Aatif (Valbuena dk. 62), Slimani

Yedekler: Volkan, Isla, İsmail, Alper, Frey, Barış, Yiğithan

Teknik Direktör: Phillip Cocu

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Tolgay, Quaresma (Necip dk. 90+1 ?), Oğuzhan (Ljajic dk. 70), Lens (Larin dk. 70), Babel

Yedekler: Tolga, Utku, Fatih, Roco, Dorukhan, Gökhan Töre, Vagner Love

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Babel (dk. 40) (Beşiktaş), Ayew (dk. 71) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Caner (Maç bitiminde)

Sarı kartlar: Reyes (Fenerbahçe), Tolgay, Oğuzhan, Quaresma (Beşiktaş)