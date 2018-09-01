Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

haftasında evinde Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşta Mensah’ın direkt kaleye şutu az farkla üstten dışarı çıktı.
9. dakikada ceza yayı üzerinde bulunan Mehmet Ekici’nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valbuena’nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.
12. dakikada Mehmet Ekici’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Slimani’nın kafa vuruşunda top kalenin üzerinden çıktı.
13. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin ortasında arka direkte bulunan Ayew’in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
20. dakikada Valbuena’nın ara pasında defansın arkasına sarkan Slimani’nin sol taraftan ceza sahası içene girerek yaptığı vuruşta kaleci Lung topu kurtardı.
24. dakikada orta sahanın gerisinden Deniz’in uzun pasında defansın arkasına sarkan Umut Bulut’un ceza sahasına girmeden kaleci Harun ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.
Stat: Ülker
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ali Saygın Ögel xx, Osman Gökhan Bilir xx
Fenerbahçe: Harun Tekin xx, Şener xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Reyes xx, Elif Elmas xx, Mehmet Ekici xx, Ayew xxx, Valbuena xx, Slimani xx
Yedekler: Berke, Volkan Demirel, Isla, Yiğithan, Barış, Aatif, Alper, Mehmet Topal, Soldado, Frey
Teknik Direktör: Phillip Cocu
Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Kana Bıyık xx, Sapunaru xx, Atila Turan xx, Mensah xx, Rotman xx, Deniz Türüç, Chery xx, Bilal xx, Umut Bulut xx
Yedekler: Vedat, Muammer, Oğuzhan, Levent, Hasan Hüseyin, Mert, Şamil, Gyan, Kravets
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Gol: Ayew (dk. 13) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Ayew, Slimani, Hasan Ali (Fenerbahçe), Bilal (Kayserispor)