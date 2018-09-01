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01 Eylül 2018 20:04

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 4.

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

01 Eylül 2018 20:04

haftasında evinde Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşta Mensah’ın direkt kaleye şutu az farkla üstten dışarı çıktı.


9. dakikada ceza yayı üzerinde bulunan Mehmet Ekici’nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valbuena’nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.


12. dakikada Mehmet Ekici’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Slimani’nın kafa vuruşunda top kalenin üzerinden çıktı.


13. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin ortasında arka direkte bulunan Ayew’in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0


20. dakikada Valbuena’nın ara pasında defansın arkasına sarkan Slimani’nin sol taraftan ceza sahası içene girerek yaptığı vuruşta kaleci Lung topu kurtardı.


24. dakikada orta sahanın gerisinden Deniz’in uzun pasında defansın arkasına sarkan Umut Bulut’un ceza sahasına girmeden kaleci Harun ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.



Stat: Ülker


Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ali Saygın Ögel xx, Osman Gökhan Bilir xx


Fenerbahçe: Harun Tekin xx, Şener xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Reyes xx, Elif Elmas xx, Mehmet Ekici xx, Ayew xxx, Valbuena xx, Slimani xx


Yedekler: Berke, Volkan Demirel, Isla, Yiğithan, Barış, Aatif, Alper, Mehmet Topal, Soldado, Frey


Teknik Direktör: Phillip Cocu


Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Kana Bıyık xx, Sapunaru xx, Atila Turan xx, Mensah xx, Rotman xx, Deniz Türüç, Chery xx, Bilal xx, Umut Bulut xx


Yedekler: Vedat, Muammer, Oğuzhan, Levent, Hasan Hüseyin, Mert, Şamil, Gyan, Kravets


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Gol: Ayew (dk. 13) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Ayew, Slimani, Hasan Ali (Fenerbahçe), Bilal (Kayserispor)




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