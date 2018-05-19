Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Atiker Konyaspor: 0 (İlk Yarı)

Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada ceza sahasına yapılan yerden ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Jahovic’in köşeye giden zayıf vuruşunda Volkan yatarak topa sahip oldu.

4. dakikada yakalanan kontratakta sol kanattan ceza sahası içine hızla giren Fofana’nın rakibinden sıyrılarak vuruşunda top kaleci Volkan’dan döndü.

9. dakikada Neto’nun geri pasında araya giren Jahovic kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Jahovic’in dokunuşunda Volkan tehlikeyi yatarak ayakları ile önledi.

14. dakikada Velbuena’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Fernandao’nun kafa vuruşu kaleci Patrik Carlgren’da kaldı.

16. dakikada Şener’in sağ kanatta son çizgiden ortasında arka direkte topa iyi yükselen Fernandao’nun kafa vuruşunu kaleci Patrik Carlgren son anda kornere çeldi.

23. dakikada Alper Potuk’un pası ile ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Valbuena’nın sağ ayağı ile plase vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

26. dakikada Skubic’in sağ kanattan ortasında Jahovic’in dokunuşunda kaleci Volkan gole izin vermedi.

28. dakikada Mehmet Topal’ın sol kanattan ortasında Soldado ceza sahası içinde kafayla topu Fernandao’ya indirdi. Fernandao’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

34. dakikada Şener’in sağ kanattan ortasında Selim Ay ters bir kafa vuruşu ile topu kendi ağlarına gönderdi. 2-0

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Olguncan xx

Fenerbahçe: Volkan xxx, Şener xx, Neto xx, Neustaedter xx, Hasan Ali xx, Alper Potuk xx, Josef De Souza xx, Mehmet Topal xx, Valbuena xx, Soldado xx, Fernandao xxx

Yedekler: Kameni, Erten Ersu, İsmail Köybaşı, Mehmet Ekici, Giuliano, Eljif Elmas, Samed Karakoç, Oğuz Kağan Güçtekin, Aatif, Janssen

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Atiker Konyaspor: Patrik Carlgren x, Skubic xx, Ali Turan xx, Selim Ay x, Eren Albayrak xx, Ömer Ali xx, Mehdi Bourabia xx, Jens Jonsson xx, Vedat Bora xx, Moryke Fofana xx, Adis Jahovic xxx

Yedekler: Emrullah Şalk, Wilfred Moke, Volkan Fındıklı, Milosevic, Volkan Şen, Orkan Çınar, Musa Araz, Mustapha Yatabare

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Fernandao (dk. 28), Selim Ay (dk. 34 k.k.) (Fenerbahçe)