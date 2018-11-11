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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 12.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Şener'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Haydar'da kaldı.


19. dakikada orta sahada rakiplerinden sıyrılan Valbuena'nın pasında sağ kanatta topu alan Ayew'in ceza yayı sağ tarafından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gitti. 1-0


24. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Eljif Elmas'ın içeriye çevirdiği topta Frey'in topukla vuruşunu kaleci Haydar kontrol etti.


31. dakikada Valbuena'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Frey'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0



Stat: Ülker


Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç


Fenerbahçe: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Isla, Eljif Elmas, Valbuena, Andre Ayew, Frey, Slimani


Yedekler: Berke, İsmail, Reyes, Yiğithan, Barış, Mahsun Çapkın, Benzia, Mehmet Topal


Teknik Direktör: Erwin Koeman


Aytemiz Alanyaspor: Haydar, N'Sakala, Merih, Tzavellas, Baino, Maniatis (Villafanez dk. 35 ?), Ceyhun, Efecan, Junior Fernandes, Djalma Campos, Papiss Cisse


Yedekler: İsmail, Kaan, Cenk Ahmet, Welinton, Taha, Hasan, Augusto, Bobo


Teknik Sorumlu: Mustafa Camunak


Goller: Andre Ayew (dk. 19), Frey (dk. 31) (Fenerbahçe)


Sarı kart: Ceyhun (Aytemiz Alanyaspor)

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