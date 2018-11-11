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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 12.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u ilk yarıda Ayew ve Frey'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


62. dakikada Djalma Compos'un pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci Harun ile karşı karşıya kalan Villafanez, topu Efecan'a verdi. Efecan'ın topu alır almaz vuruşunda ise kaleci Harun meşin yuvarlağı kornere çeldi.


77. dakikada Baino'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Papiss Cisse'nin kafa vuruşunu kaleci Harun kornere gönderdi.


80. dakikada Benzia'nın ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Isla, meşin yuvarlağı Ayew'e atmak isterken araya Merih girdi ve tehlikeyi önledi.



Stat: Ülker


Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç


Fenerbahçe: Harun, Şener (İsmail dk. 53), Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Isla, Eljif Elmas, Valbuena (Benzia dk. 64), Andre Ayew, Frey, Slimani (Mehmet Topal dk. 84 ?)


Yedekler: Berke, Reyes, Yiğithan, Barış, Mahsun Çapkın


Teknik Direktör: Erwin Koeman


Aytemiz Alanyaspor: Haydar, N'Sakala, Merih, Tzavellas, Baino, Maniatis (Villafanez dk. 35), Ceyhun (Augusto dk. 78 ?), Efecan (Bobo dk. 73 ?), Junior Fernandes, Djalma Campos, Papiss Cisse


Yedekler: İsmail, Kaan, Cenk Ahmet, Welinton, Taha, Hasan


Teknik Sorumlu: Mustafa Camunak


Goller: Andre Ayew (dk. 19), Frey (dk. 31) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: İsmail, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Ceyhun, Merih (Aytemiz Alanyaspor)

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