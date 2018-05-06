Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Bursaspor: 1 (Maç sonucu)

haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Bursaspor’u 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sol taraftan Valbuena’nın yaptığı ortada kale önünde Soldado topu kontrol etti. Ön direkte topla buluşan Soldado’nun yaptığı vuruşta kaleci Harun meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Pozisyonun devamında Bursaspor savunması topu uzaklaştırdı.

58. dakikada Aatif’in sol kanattan yaptığı ortada Soldado, topu Skrtel’e indirdi. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Skrtel’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Harun’da kaldı.

62. dakikada Valbuena’nın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Harun kornere çeldi.

66. dakikada ceza yayı üzerinden Mehmet Topal’ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Şener’in yaptığı sert şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

69. dakikada Batalla’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Furkan’ın yaptığı düzgün plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

71. dakikada Valbuena, Bursaspor yarı sahasının ortalarından kullandığı serbest vuruşta kale önüne ortaladı. Kale sahası içinde Sow’un ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun’un üstünden ağlarla buluştu. 1-1

72. dakikada Batalla’nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Sow’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Volkan kornere çeldi.

78. dakikada sağ kanattan Şener’in ortasında kale önünde Mehmet Topal’ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90. dakikada sol taraftan Hasan Ali’nin yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Fernando’nun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Skrtel xx, Neustadter xx, Hasan Ali xx, Josef xx, Mehmet Topal xx, Alper xx (Valbuena dk. 46 x), Giuliano xx, Aatif xx (Janssen dk. 70 x), Soldado xx (Fernandao dk. 78 xxx)

Yedekler: Kameni, Erten, Isla, İsmail, Mehmet Ekici, Neto, Oğuz Kağan

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Bursaspor: Harun xx, Barış xx (Bostock dk. 20 x), Ertuğrul xx, Titi xx, Aziz Behich xx, Badu xx (Ekoko dk. 43 x (Emre dk. 72 x), Furkan xx, Shehu xx, Yusuf Erdoğan xx, Batalla xx, Sow xx

Yedekler: Muhammed, Stancu, Delarge, Agu, Onur Atasayar, Ekong

Teknik Direktör: Ivko Gancev

Goller: Furkan (dk. 69) (Bursaspor), Sow (dk. 71 k.k.), Fernandao (dk. 90) (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Titi (dk. 83), Kubilay (dk. 85)

Sarı kartlar: Furkan, Batalla (Bursaspor) Mehmet Topal, Valbuena (Fenerbahçe)