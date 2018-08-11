Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Bursaspor: 1 (Maç sonucu)

Sarı-lacivertliler geriye düştüğü karşılaşmayı ilk yarıda atılan gollerle 2-1 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Josef’in hatalı pasında topu kapan Yusuf Erdoğan, hızlı bir şekilde ceza sahası içine girip şutunu çekti ancak kaleci Volkan gole izin vermedi.

53. dakikada Barış Alıcı 2 oyuncudan sıyrılıp savunmanın arkasına sarkan Ayew’i gördü. Bu futbolcunun sol ayağıyla vuruşunda top az farkla auta çıktı.

56. dakikada Bursaspor çok hızlı çıktı. Yusuf’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lima, rakibin müdahalesiyle yerde kalırken, Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR merkezi, Yusuf’un ilk pozisyonda ofsaytta olduğunu belirtince penaltı kararı iptal edildi.

64. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında savunmanın müdahalesi sonrasında kaleci Harun topu uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak Ayew’de kaldı. Bu futbolcu düzeltip vurdu fakat top az farkla auta çıktı.

80. dakikada Aziz Behich, Dirar’dan sıyrılıp ceza sahası içine ortasını yaptı. Lima, penaltı noktası üzerinde yükselip kafayı vurdu ancak Volkan gole izin vermedi.

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler xxx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Isla x, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali x, Mehmet Topal xx, Josef de Souza xxx, Ayew xx (Alper dk. 90+4 ?), Giuliano xxx, Barış xxx (Eljif dk. 84 ?), Soldado xx (Dirar dk. 66 xx)

Yedekler: Kameni, Berke, Yiğithan, Şener, Oğuz Kağan, Mehmet Ekici, Valbuena

Teknik Direktör: Phillip Cocu

Bursaspor: Harun xx, Barış xx, Ertuğrul xx, Ekong xxx, Aziz Behich xx, Badji xx, Aytaç xx, Furkan Soyalp xxx (Atanasov dk. 87 ?), Lima xx (Emre dk. 83 ?), Yusuf xxx, Necid x (Tunay dk. 46)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Okan, Çağatay, Burak, Muhammed Emin, Furkan Emre, Ramazan

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Sarı kartlar: Skrtel, Ayew, Dirar (Fenerbahçe), Lima, Badji, Aziz (Bursaspor)

Goller: Ekong (dk. 16) (Bursaspor), Giuliano (dk. 22 pen.), Josef de Souza (dk. 30) (Fenerbahçe)