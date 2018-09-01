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01 Eylül 2018 21:14

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 3 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 4.

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 3 (Maç sonucu)

01 Eylül 2018 21:14

haftasında evinde karşılaştığı Kayserispor’a 3-2 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Mensah’ın kullandığı serbest vuruşta top doğrudan kaleye gitti ve ağlarla buluştu. 1-1


57. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ayew’in ceza sahası içine girerek verdiği pasta Slimani’nin şutunda top ağlara gitti. 2-1


61. dakikada Bilal’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Skrtel’in ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2


69. dakikada Chery’in sağ kanatta uzaktan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3


70. dakikada Lopes’in sağ kanatta son çizgiye inerek açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Umut’un kafa vuruşunda kaleci Harun meşin yuvarlağı kornere çeldi.


82. dakikada Şamil’in ceza yayı önünde Elif Elmas’a yaptığı hareket sonrasında hakem Ümit Öztürk Şamil’e kırmızı kart gösterdi. Ümit Öztürk bu pozisyonda VAR sisteminin uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra kırmızı kartına başvurdu.


90+1. dakikada Ayew’in şutunda savunmadan seken topu önünde bulan Soldado’nun sert vuruşunda Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Stat: Ülker


Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ali Saygın Ögel xx, Osman Gökhan Bilir xx


Fenerbahçe: Harun Tekin x, Şener xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali Kaldırım xxx, Reyes xx (Mehmet Topal dk. 74 x), Elif Elmas x, Mehmet Ekici x (Frey dk. 67 x), Ayew xx, Valbuena xx (Soldado dk. 74 x), Slimani xxx


Yedekler: Berke, Volkan Demirel, Isla, Yiğithan, Barış, Aatif, Alper


Teknik Direktör: Phillip Cocu


Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Kana Bıyık xx, Sapunaru xx, Atila Turan xxx, Mensah xxx (Levent dk. 85 ?), Rotman xx, Deniz Türüç xx (Şamil dk. 72 x), Chery xxx (Kravets dk. 90 ?), Bilal xxx, Umut Bulut xxx


Yedekler: Vedat, Muammer, Oğuzhan, Hasan Hüseyin, Mert, Gyan


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Goller: Ayew (dk. 13), Slimani (dk. 57) (Fenerbahçe), Mensah (dk. 52), Skrtel (dk. 61 k.k), Chery (dk. 69) (Kayserispor)


Kırmızı kart: Şamil (dk. 82) (Kayserispor)


Sarı kartlar: Ayew, Slimani, Hasan Ali, Elif Elmas (Fenerbahçe), Bilal, Umut (Kayserispor)




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