Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Atiker Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Mücadele Fenerbahçe’nin 3-2’lik üstünlüğü ile sona erdi. Galatasaray İzmir’de Göztepe karşısında galip gelip şampiyonluğa erişirken, sarı-lacivertli ekip ligi 72 puanla ikinci sırada tamamladı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Valbuena’nın sol kanattan ceza yayına çıkardığı yerden pasta Soldado’nun topun gelişine vuruşunda kaleci Patrik Carlgren sağ köşeye uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.
64. dakikada Fernandao sağ kanattan ceza sahasına girerken Selim Ay’ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.
65. dakikada penaltı noktasının başına geçen Soldado’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
70. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Moryke Fofana’nın sağ ayağının içi ile vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden filelerle buluştu. 3-1
73. dakikada Eren Albayrak’ın sol kanattan yerden ortasında altıpas içinde topla buluşan Jahovic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2
85. dakikada Valbuena’nın sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Mehmet Ekici’nin volesi kaleci Patrik Carlgren’den döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Olguncan xx
Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Neto xx, Neustaedter xx, Hasan Ali xx, Alper Potuk xx (Eljif Elmas dk. 90 ?), Josef de Souza xx, Mehmet Topal xx, Valbuena xx, Soldado xx (Janssen dk. 79 ?), Fernandao xx (Mehmet Ekici dk. 68 xx)
Yedekler: Kameni, Erten Ersu, İsmail Köybaşı, Giuliano, Samed Karakoç, Oğuz Kağan Güçtekin, Aatif
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Atiker Konyaspor: Patrik Carlgren x, Skubic xx, Ali Turan xx, Selim Ay x, Eren Albayrak xx, Ömer Ali xx (Orkan Çınar dk. 78 ?), Mehdi Bourabia xx, Jens Jonsson xx, Vedat Bora xx (Milosevic dk. 46 xx), Moryke Fofana xxx (Yatabare dk. 86 ?), Adis Jahovic xxx
Yedekler: Emrullah Şalk, Wilfred Moke, Volkan Fındıklı, Volkan Şen, Musa Araz
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: Fernandao (dk. 28), Selim Ay (dk. 34), Soldado (dk. 65 pen.) (Fenerbahçe), Fofana (dk. 70), Jahovic (dk. 73) (Atiker Konyaspor)
Sarı Kartlar: Ali Turan, Selim Ay, Fofana (Atiker Konyaspor)