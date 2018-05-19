Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 21:01

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Atiker Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor’u ağırladı.

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Atiker Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

19 Mayıs 2018 21:01

Mücadele Fenerbahçe’nin 3-2’lik üstünlüğü ile sona erdi. Galatasaray İzmir’de Göztepe karşısında galip gelip şampiyonluğa erişirken, sarı-lacivertli ekip ligi 72 puanla ikinci sırada tamamladı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


58. dakikada Valbuena’nın sol kanattan ceza yayına çıkardığı yerden pasta Soldado’nun topun gelişine vuruşunda kaleci Patrik Carlgren sağ köşeye uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.


64. dakikada Fernandao sağ kanattan ceza sahasına girerken Selim Ay’ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.


65. dakikada penaltı noktasının başına geçen Soldado’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0


70. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Moryke Fofana’nın sağ ayağının içi ile vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden filelerle buluştu. 3-1


73. dakikada Eren Albayrak’ın sol kanattan yerden ortasında altıpas içinde topla buluşan Jahovic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2


85. dakikada Valbuena’nın sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Mehmet Ekici’nin volesi kaleci Patrik Carlgren’den döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



Stat: Ülker


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Olguncan xx


Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Neto xx, Neustaedter xx, Hasan Ali xx, Alper Potuk xx (Eljif Elmas dk. 90 ?), Josef de Souza xx, Mehmet Topal xx, Valbuena xx, Soldado xx (Janssen dk. 79 ?), Fernandao xx (Mehmet Ekici dk. 68 xx)


Yedekler: Kameni, Erten Ersu, İsmail Köybaşı, Giuliano, Samed Karakoç, Oğuz Kağan Güçtekin, Aatif


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Atiker Konyaspor: Patrik Carlgren x, Skubic xx, Ali Turan xx, Selim Ay x, Eren Albayrak xx, Ömer Ali xx (Orkan Çınar dk. 78 ?), Mehdi Bourabia xx, Jens Jonsson xx, Vedat Bora xx (Milosevic dk. 46 xx), Moryke Fofana xxx (Yatabare dk. 86 ?), Adis Jahovic xxx


Yedekler: Emrullah Şalk, Wilfred Moke, Volkan Fındıklı, Volkan Şen, Musa Araz


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Gol: Fernandao (dk. 28), Selim Ay (dk. 34), Soldado (dk. 65 pen.) (Fenerbahçe), Fofana (dk. 70), Jahovic (dk. 73) (Atiker Konyaspor)


Sarı Kartlar: Ali Turan, Selim Ay, Fofana (Atiker Konyaspor)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç