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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 7.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada ceza yayı üzerinden Maicon'un kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak auta gitti.


17. dakikada ceza sahası dışında Erzurumspor savunmasının hatalı pasında araya giren Rodrigues'in ceza sahası içerisine girerek yaptığı plase vuruşta top kaleci Sehic'te kaldı.


24. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Feghouli'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Emre Akbaba'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç


Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Ömer, Donk, Ndiaye, Rodrigues, Feghouli, Emre (Fernando dk. 38), Eren


Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Linnes, Ozan, Nagatomo, Sinan Gümüş, Onyekuru, Yunus, Muğdat


Teknik Direktör: Fatih Terim


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Acka, Lokman, Schwechlen, Scuk, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Sunu, Kone, Munsy


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Trtovac, Tolga Ünlü, Hakan Arslan, Taylan Antalyalı, Tshbalala, Erhan Çelenk, Thy, Osman Şahin


Teknik Sorumlu: Adem Çağlayan


Sarı kart: Ömer Bayram (Galatasaray)

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