Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 9.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Bursaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram'ın düzelterek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
44. dakikada sağ taraftan Yusuf Erdoğan'ın yaptığı ortada ön direkte Chedjou'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı arka direkte Mariano çizgi üzerinden oyun alanına çeldi.
45+3. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Sinan'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan
Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar (Maicon dk. 20), Ozan, Ömer, Fernando (Selçuk dk. 42 ?), Ndiaye, Feghouli (Eren dk. 21), Rodrigues, Belhanda, Sinan
Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Linnes, Donk, Yunus Akgün, Nagatomo, Muğdat
Teknik Direktör: Fatih Terim
Bursaspor: Okan, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut, Aytaç, Badji, Tunay, Burak Kapacak, Yusuf Erdoğan, Sakho
Yedekler: Muhammed Şengezer, Vergini, Lima, Furkan Soyalp, Furkan, Stancu, Onur Atasayar, Ramazan Keskin, Çağatay Yılmaz
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Sarı kart: Sakho (Bursaspor)