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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 9.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Bursaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram'ın düzelterek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


44. dakikada sağ taraftan Yusuf Erdoğan'ın yaptığı ortada ön direkte Chedjou'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı arka direkte Mariano çizgi üzerinden oyun alanına çeldi.


45+3. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Sinan'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan


Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar (Maicon dk. 20), Ozan, Ömer, Fernando (Selçuk dk. 42 ?), Ndiaye, Feghouli (Eren dk. 21), Rodrigues, Belhanda, Sinan


Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Linnes, Donk, Yunus Akgün, Nagatomo, Muğdat


Teknik Direktör: Fatih Terim


Bursaspor: Okan, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut, Aytaç, Badji, Tunay, Burak Kapacak, Yusuf Erdoğan, Sakho


Yedekler: Muhammed Şengezer, Vergini, Lima, Furkan Soyalp, Furkan, Stancu, Onur Atasayar, Ramazan Keskin, Çağatay Yılmaz


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Sarı kart: Sakho (Bursaspor)

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