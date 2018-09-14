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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 5.

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Galatasaray, lige 4'te 4 yaparak başlayan ve lider olan Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Sinan Gümüş driplinglerle rakiplerini geçti ve ceza sahası önündeki Rodrigues'e pasını verdi. Bu futbolcunun sert şutunda top az farkla auta çıktı.


8. dakikada soldan Trezeguet'nin ortasında Diagne topu kontrol etti. Savunmanın ayak koyduğu meşin yuvarlak Popov'un önünde kaldı. Bulgar futbolcunun sert şutunda top direğin dibinden auta çıktı.


27. dakikada Popov sağdan bindirip ceza sahası içine ortasını yaptı. Savunmanın arasından yükselerek kafayı vuran Pavelka, topu üstten auta gönderdi.


44. dakikada kazanılan serbest vuruşu sol kanattan İlhan kullandı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Pavelka kafayı vurdu ancak top direğin dibinden dışarı gitti.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Sözmez, Asım Yusuf Öz


Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar, Ozan, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Sinan, Emre Akbaba, Rodrigues, Eren


Yedekler: İsmail, Mariano, Ahmet, Selçuk, Ömer, Onyekuru, Fernando, Yunus, Muğdat, Feghouli


Teknik Direktör: Fatih Terim


Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, İlhan, Eduok, Trezeguet, Diagne


Yedekler: Eray, Murat Can, Josue Sa, Tarkan, Hasan, Mustafa, Hakan, Onur, Uğurcan, Özgür


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Sarı kart: Eduok (Kasımpaşa)

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