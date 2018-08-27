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27 Ağustos 2018 22:39

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 3.

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

27 Ağustos 2018 22:39

haftasında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile noktalandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada Djalma’nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda Muslera ile karşı karşıya kalan Bobo’nun dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.


30. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Emre Akbaba’nın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.


36. dakikada sağ taraftan Emre Akbaba’nın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Sinan Gümüş kale önünde indirdi. Kale önünde Eren’in dokunuşunda Alanyaspor savunması topu çizgiden çıkardı. Fernando, kale önünde boşta kalan meşin yuvarlağa yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 1-0


45+1. dakikada Sinan’ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kale önünde Eren’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx


Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Ahmet xx, Maicon xx, Nagatomo xxx, Fernando xxx, Emre Akbaba xx, Sinan xx, Onyekuru xx, Belhanda xx, Eren xx


Yedekler: İsmail Çipe, Serdar, Selçuk, Linnes,Donk, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat, Feghouli


Teknik Direktör: Fatih Terim


Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Cenk Ahmet xx, Barış Başdaş xx, Tzavellas xx, N’sakala xx, Maniatis xx, Taha xx, Efecan xx, Djalma xxx, Villafanez xx, Bobo xx


Yedekler: Ufuk Ceylan, Merih, Souza, Etame, Carneiro, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Emre Güral


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Gol: Fernando (dk. 36) (Galatasaray)


Sarı kart: Barış Başdaş (Aytemiz Alanyaspor)




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