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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 7.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Rodrigues'in yerden ortasında ön direkte topla buluşan Eren'in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.


67. dakikada sağ taraftan Ömer'in kullandığı köşe atışında ön direkte Serdar'ın yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti.


74. dakikada sağ taraftan Ömer'in kullandığı kullandığı köşe vuruşunda Maicon'un ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0


81. dakikada Feghouli'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Rodrigues'in yaptığı plase vuruş kaleci Sehic'te kaldı.


83. dakikada sol taraftan Emrah'ın kullandığı kornerde ön direkte Munsy'nin yaptığı vuruşu Muslera kontrol etti.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç


Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Ömer, Donk (Onyekuru dk. 65), Ndiaye, Rodrigues, Feghouli (Yunus Akgün dk. 83 ?), Emre (Fernando dk. 38), Eren


Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Linnes, Ozan, Nagatomo, Sinan Gümüş, Muğdat


Teknik Direktör: Fatih Terim


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Acka, Lokman, Schwechlen, Scuk, İbrahim Akdağ (Taylan Antalyalı dk. 74), Emrah Başsan (Osman Şahin dk. 89 ?), Sunu (Erhan Çelenk dk. 70), Kone, Munsy


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Trtovac, Tolga Ünlü, Hakan Arslan, Tshbalala, Thy


Teknik Sorumlu: Adem Çağlayan


Gol: Maicon (dk. 74) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Ömer Bayram, Fernando, Mariano (Galatasaray), Kone, Lokman (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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