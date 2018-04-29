Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada sol kanattan Talisca’nın pasıyla Galatasaray yarı sahasının ortalarında topla buluşan Negredo’nun ceza sahası dışında Muslera ile karşı karşıya kalarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
23. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Nagatomo’nun içeri çevirdiği topa kale sahası içinde Fernando’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
25. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Gökhan Gönül’ün yaptığı ortada sol çaprazda Quaresma topla buluştu. Quaresma’nın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.
34. dakikada sağ taraftan Belhanda’nın kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekti. Seken topa Maicon’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri’de kaldı.
36. dakikada Beşiktaş savunmasının yaptığı hatalı pasta Feghouli araya girerek topa sahip oldu. Feghouli’nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Gomis’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Fabri kornere çeldi.
39. dakikada sol taraftan Adriano’nun içeri çevirdiği topa kale önünde Talisca’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx (Linnes dk. 21 x), Maicon xx, Denayer xx, Nagatomo xx, Donk xx, Fernando xxx, Feghouli xx, Rodrigues xx, Belhanda xx, Gomis xx
Yedekler: Eray, Boran, Ahmet, Hakan, Ozan, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan
Teknik Direktör: Fatih Terim
Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Pepe xx, Tosic xx, Adriano xx, Medel xx, Tolgay xx, Quaresma xx, Babel xx, Talisca xx, Negredo xx (Lens dk. 35 x)
Yedekler: Tolga, Utku, Fatih, Vida, Oğuzhan, Necip, Gökhan Töre, Mustafa, Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Fernando (dk. 23) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Belhanda (Galatasaray), Adriano (Beşiktaş)