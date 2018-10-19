Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Bursaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 9.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada sağ taraftan Belhanda'nın son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa arka direkte Ömer Bayram'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
60. dakikada ceza sahası içinde kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Lima'ya Ozan Kabak'ın yaptığı müdahale sonucu hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.
63. dakikada Aytaç'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Muslera topu oyun alanına çeldi. İkinci pozisyonda topu önünde bulan Aytaç'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
65. dakikada Rodrigues'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Eren'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
69. dakikada Burak'ın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Tunay'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
77. dakikada sağ taraftan Belhanda'nın içeri çevirdiği topa ön direkte Eren'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
79. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues'in şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan
Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar (Maicon dk. 20), Ozan, Ömer, Fernando (Selçuk dk. 42), Ndiaye, Feghouli (Eren dk. 21), Rodrigues, Belhanda, Sinan
Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Linnes, Donk, Yunus Akgün, Nagatomo, Muğdat
Teknik Direktör: Fatih Terim
Bursaspor: Okan, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Tunay (Stancu dk. 82 ?), Burak Kapacak (Ramazan Keskin dk. 74), Yusuf Erdoğan (Lima dk. 57), Sakho
Yedekler: Muhammed Şengezer, Vergini, Furkan Soyalp, Furkan, Onur Atasayar, Çağatay Yılmaz
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Aytaç Kara (dk. 63), (Bursaspor), Eren (dk. 77) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Sakho, Umut Meraş, Ramazan Keskin (Bursaspor), Ozan Kabak (Galatasaray)