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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 11.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


8. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ömer'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.


12. dakikada sağ taraftan Onyekuru'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Sinan'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.


15. dakikada Valbuena'nın pasında ceza yayı üzerinden Benzia'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Ozan Kabak'a çarparak kornere gitti.


19. dakikada Valubuena'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Benzia'nın şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


20. dakikada sol taraftan Ömer Bayram'ın ortasında Isla'ya çarpan top kaleye yöneldi. Kaleci Harun, meşin yuvarlağı çelerken, Hasan Ali uzak direğin dibinde kafayla kornere gönderdi.


22. dakikada Frey'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topu önünde bulan Eljif'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.


28. dakikada sol kanatta topla buluşan Frey, Ozan Kabak'ı geçerek çaprazdan ceza sahası içerisine girdi. Frey'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.


31. dakikada sağ taraftan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Serdar kafa vuruşunu yaptı. Seken topa Donk'un yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


35. dakikada sağ çaprazdan Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta ön direkte Sinan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu


Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar, Ozan Kabak, Ömer, Donk, Ndiaye, Onyekuru, Rodrigues, Belhanda, Sinan


Yedekler: İsmail Çipe, Maicon, Ahmet Çalık, Selçuk, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Feghouli


Teknik Direktör: Fatih Terim


Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Eljif, Jailson, Ayew, Valbuena, Benzia, Frey


Yedekler: Berke, İsmail, Alper, Soldado, Ferdi Kadıoğlu, Şener, Reyes, Barış Alıcı, Yiğithan Güveli, Erten Ersu


Teknik Sorumlu: Erwin Koeman


Gol: Donk (dk. 31) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Neustadter, Eljif (Fenerbahçe)

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