Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sol tarafta topla buluşan Yasin’in ceza sahası içerisine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.
19. dakikada sağ taraftan çizgiye inen Belhanda’nın ortasında arka direkte topla buluşan Nagatomo’nun sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Göktuğ’da kaldı.
19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Halil Akbunar’ın ortasında ön direkte Yasin Öztekin’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.
32. dakikada sol taraftan Nagatomo’nun yerden ortasında kale önünde Eren’in dokunuşunda meşin yuvarlak Göztepe savunmasına çarparak kornere gitti.
40. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından son çizgiye inen Belhanda’nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Sinan’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
42. dakikada hızlı atağa çıkan Galatasaray’da Fernando’nun pasında kaleci Göktuğ’u önde gören Onyekuru’nun ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Olguncan xx
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Maicon xx, Ahmet Çalık xx, Nagatomo xx, Fernando xx, Donk xx, Sinan xx, Onyekuru xx, Belhanda xx, Eren xx
Yedekler: İsmail Çipe, Selçuk, Linnes, Gomis, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat, Feghouli
Teknik Direktör: Fatih Terim
Göztepe: Göktuğ xx, Gassama xx, Wallace xx, Titi xx, Traore xx, Borges xx, Alpaslan xx, Tayfur xx, Yasin xx, Halil xx, Deniz Kadah xx
Yedekler: Eren Bilen, Hakan Çinemre, Gouffran, Elessa, Grillo, Yalçın Kayan, Berkan Emir, Doğanay Kılıç, Samed Ali Kaya, Erol Hakan Sepil
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Gol: Onyekuru (dk. 42) (Galatasaray)
Sarı kart: Yasin (Göztepe)