Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Göztepe’yi 1-0’lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sağ kanattan Traore’nin yaptığı ortada kale önünde Deniz Kadah’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

54. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru’nun ortasında kale önünde Sinan’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

56. dakikada sol kanattan Nagatomo’nun ortasında kale önünde Gomis’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Gomis bir kez daha şansını denedi ancak meşin yuvarlak Göztepe savunmasına çarparak kornere gitti.

58. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Tayfur Bingöl’ün yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

64. dakikada sağ çaprazdan Mariano’nun ortasında kale önünde Gomis’in dokunuşunda meşin yuvarlağı kaleci Göktuğ kornere çeldi.

69. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Emre Akbaba’nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Göktuğ’dan döndü.

74. dakikada sol taraftan Tayfur’un ortasında arka direkte Halil Akbunar’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

89. dakikada sol kanatta topla buluşan Onyekuru’nun kale sahasına ortasında Emre Akbaba’nın topukla yaptığı vuruşta top kaleci Göktuğ’da kaldı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Olguncan xx

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Maicon xx, Ahmet Çalık xx, Nagatomo xx, Fernando xxx, Donk xx (Selçuk dk. 73 xx), Sinan xx (Emre Akbaba dk. 61 xxx), Onyekuru xxx, Belhanda xx, Eren xx (Gomis dk. 46 xxx)

Yedekler: İsmail Çipe, Selçuk, Linnes, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Göztepe: Göktuğ xxx, Gassama xx, Wallace xx, Titi xxx, Traore xxx, Borges xx, Alpaslan xx, Tayfur xxx (Berkan dk. 89 ?), Yasin xx (Gouffran dk. 73 x), Halil xxx (N’gando dk. 83 ?), Deniz Kadah x

Yedekler: Eren Bilen, Hakan Çinemre, Grillo, Yalçın Kayan, Doğanay Kılıç, Samed Ali Kaya, Erol Hakan Sepil

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Gol: Onyekuru (dk. 42) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Yasin, Traore (Göztepe), Belhanda, Mariano, Donk, Nagatomo (Galatasaray)