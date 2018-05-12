haftasında Galatasaray, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor savunmasında Sadık’ın hatasında Rodrigues, sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahası içi sağ çaprazdan Rodrigues’in içeri çevirdiği topa arka direkte Belhanda’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

2. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Rodrigues’in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Belhanda’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

12. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine hızla giren Rodrigues’in içeri çevirdiği topa kale önünde Gomis’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

27. dakikada Malatyaspor yarı sahasının ortalarında topla buluşan Sinan, sol kanatta bulunan Rodrigues’e pasını aktardı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rodrigues’in yaptığı sert vuruşta kaleci Farnolle iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

38. dakikada Fernando’nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sinan’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle’de kaldı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, İsmail Şencan xx, Asım Yusuf Öz xx

Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Maicon xx, Denayer xx, Nagatomo xx, Fernando xx, Donk xx, Sinan xx, Rodrigues xxx, Belhanda xxx, Gomis xxx

Yedekler: Eray, Mariano, Serdar, Ahmet, Yasin, Selçuk, Eren, Latovlevici, Ozan, Celil

Teknik Direktör: Fatih Terim

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Sadık xx, Mina xx (Doria dk. 25 x), Cissokho xx, Aytaç xx, Azubuike xx, Eren Tozlu xx, Adem xx, Diallo xx, Boutaib xx

Yedekler: Ertaç, Gökhan, Murat Yıldırım, Rahman, Dia, Dening, Gilberto, Mustafa Eskihellaç

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Belhanda (dk. 1), Gomis (dk. 12) (Galatasaray)

Sarı kart: Diallo (Evkur Yeni Malatyaspor)