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12 Mayıs 2018 20:57

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

12 Mayıs 2018 20:57

haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip puanını 72’ye yükselterek şampiyonluk yolunda önemli bir maçı da geride bıraktı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Eren’in ortasında penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Adem’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.


58. dakikada Sinan’ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rodrigues’in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.


64. dakikada Sinan’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Fernando’nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle’den döndü.


88. dakikada Belhanda’nın pası ile ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yasin Öztekin sert şutunda kaleci meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Bülent Yıldırım xx, İsmail Şencan xx, Asım Yusuf Öz xx


Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Maicon xx, Denayer xx, Nagatomo xx, Fernando xx (Selçuk dk. 83 ?), Donk xx (Ozan dk. 90+1 x) Sinan xx (Yasin dk. 69 x), Rodrigues xxx, Belhanda xx, Gomis xx


Yedekler: Eray, Mariano, Serdar, Ahmet, Eren, Latovlevici, Celil


Teknik Direktör: Fatih Terim


Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake x, Sadık xx, Mina x (Doria dk. 25 x), Cissokho xx, Aytaç xx, Azubuike xx, Eren Tozlu x (Mustafa Eskihellaç dk. 73 x), Adem xx, Diallo x (Murat Yıldırım dk. 46 x), Boutaib x


Yedekler: Ertaç, Gökhan, Rahman, Dia, Dening, Gilberto


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Belhanda (dk. 1), Gomis (dk. 12) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Diallo, Sadık, Boutaib, Doria, Mustafa Eskihellaç (Evkur Yeni Malatyaspor), Rodrigues (Galatasaray)




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