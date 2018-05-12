haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip puanını 72’ye yükselterek şampiyonluk yolunda önemli bir maçı da geride bıraktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Eren’in ortasında penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Adem’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

58. dakikada Sinan’ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rodrigues’in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

64. dakikada Sinan’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Fernando’nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle’den döndü.

88. dakikada Belhanda’nın pası ile ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yasin Öztekin sert şutunda kaleci meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, İsmail Şencan xx, Asım Yusuf Öz xx

Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Maicon xx, Denayer xx, Nagatomo xx, Fernando xx (Selçuk dk. 83 ?), Donk xx (Ozan dk. 90+1 x) Sinan xx (Yasin dk. 69 x), Rodrigues xxx, Belhanda xx, Gomis xx

Yedekler: Eray, Mariano, Serdar, Ahmet, Eren, Latovlevici, Celil

Teknik Direktör: Fatih Terim

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake x, Sadık xx, Mina x (Doria dk. 25 x), Cissokho xx, Aytaç xx, Azubuike xx, Eren Tozlu x (Mustafa Eskihellaç dk. 73 x), Adem xx, Diallo x (Murat Yıldırım dk. 46 x), Boutaib x

Yedekler: Ertaç, Gökhan, Rahman, Dia, Dening, Gilberto

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Belhanda (dk. 1), Gomis (dk. 12) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Diallo, Sadık, Boutaib, Doria, Mustafa Eskihellaç (Evkur Yeni Malatyaspor), Rodrigues (Galatasaray)