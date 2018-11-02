Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

48. dakikada Rodrigues'in pasında sağ taraftan Linnes'in son çizgiden ortasında Onyekuru'nun şutunu Harun kornere çeldi.

49. dakikada Belhanda'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Alper, topu sektirdi. Ceza sahası dışı sağ çaprazında meşin yuvarlağı önünde bulan Linnes'in gelişine vuruşunda top filelere gitti. 2-0

63. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından son çizgiye inen Isla kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Muslera'nın müdahalesiyle yerde kalan Isla'nın pozisyonuna hakem Fırat Aydınus VAR yardımıyla penaltıya hükmetti.

67. dakikada Valbuena'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın kapattığı köşeden ağlarla buluştu. 2-1

72. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Valbuena'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Jailson, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

80. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Onyekuru kale önündeki Sinan'a pasını aktardı. Sinan'ın dönerek vuruşunda meşin yuvarlak Skrtel'e çarparak kornere gitti.

84. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Soldado ceza yayı yakınındaki Eljif'e pasını aktardı. Eljif'in bekletmeden yaptığı vuruşta Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

85. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Jailson'un yaptığı vuruşta top savunmadan sekti. Arka direkte bomboş durumda kaleci ile karşı karşıya kalan Skrtel'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar, Ozan Kabak, Ömer, Donk, Ndiaye (Maicon dk. 88 ?), Onyekuru (Feghouli dk. 86 ?), Rodrigues (Selçuk dk. 74 ?), Belhanda, Eren

Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Sinan, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Muğdat Çelik

Teknik Direktör: Fatih Terim

Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Eljif, Jailson, Ayew, Valbuena (Soldado dk. 78), Benzia (Alper dk. 46), Frey (Reyes dk. 90+2 ?)

Yedekler: Berke, İsmail, Ferdi Kadıoğlu, Şener, Barış Alıcı, Yiğithan Güveli, Erten Ersu

Teknik Sorumlu: Erwin Koeman

Goller: Donk (dk. 31), Linnes (dk. 49) (Galatasaray), Valbuena (dk. 67 pen.), Jailson (dk. 72) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Neustadter, Eljif, Isla (Fenerbahçe), Sinan (Galatasaray)