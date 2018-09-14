Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 4 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Galatasaray, lige 4'te 4 yaparak başlayan ve lider olan Kasımpaşa'yı konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 4-1 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Popov'un sağdan yaptığı ortada Diagne'nin vuruşunda Donk'tan dönen top yine Diagne'nin önünde kaldı. Bu futbolcu tekrar vurdu, Donk bu sefer kornere gönderdi.

49. dakikada Kasımpaşa, sağdan yine Popov'la geldi. Bulgar futbolcunun sert ortasında Serdar Aziz ters bir vuruş yaptı ancak Muslera son anda topu kornere gönderdi.

50. dakikada Martin Linnes sağ kanatta topla buluşup ceza sahası içinde bomboş pozisyondaki Eren'e çok güzel bir orta yaptı. Eren'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

55. dakikada Garry Rodrigues'in soldan yaptığı ortada savunmanın uzaklaştıramadığı topa son olarak Eren Derdiyok vurdu ve Galatasaray'ı öne geçirdi. 1-0

59. dakikada Ndiaye kendi sahasından aldığı topla orta sahayı geçer geçmez çok iyi bir ara pası attı. Topla buluşan Rodrigues ceza sahasına girer girmez yerden düzgün bir vuruşla farkı 2'ye yükseltti. 2-0

64. dakikada Rodrigues, ceza sahası dışındaki Sinan Gümüş'ü gördü. Bu futbolcunun yerden sert şutunda kaleci Ramazan gole izin vermedi.

64. dakikada Kasımpaşa yine sağ kanattan geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Diagne, müsait pozisyondaki Trezeguet'yi gördü. Bu futbolcunun vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

65. dakikada Emre Akbaba'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Garry Rodrigues sol çaprazdan yaptığı plaseyle topu uzak köşeye gönderdi ve takımının 3. golünü attı. 3-0

69. dakikada Sinan Gümüş'ün sağdan yaptığı ortada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırdığı topa Ndiaye sert vurdu. Defansa çarpan top üst direğe çarparak kornere gitti.

74. dakikada Diagne, rakiplerden bir bir sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Son olarak Ozan'ı çalımlayan Diagne yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi.

76. dakikada hakem Bülent Yıldırım, VAR'a giderek penaltı pozisyonunu tekrar izledi ve kararını değiştirmedi. Topun başına gelen Diagne, düzgün bir vuruşla farkı 2'ye indirdi. 3-1

78. dakikada kazanılan korner atışında Sinan Gümüş, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Serdar Aziz topu ağlara göndererek farkı yeniden 3'e çıkardı.

81. dakikada Pavelka'nın hatalı pasında topa kapan Sinan Gümüş, yaklaşık 70 metre topla birlikte ilerleyip şutunu çekti ancak topu yandan auta gönderdi.

89. dakikada Galatasaray savunmasının arkasına atılan uzun pasta Ozan'ın sektirdiği top Trezeguet'te kaldı. Mariano'yu geçen bu futbolcunun şutunda Muslera gole izin vermedi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Sözmez, Asım Yusuf Öz

Galatasaray: Muslera, Linnes (Mariano dk. 81 ?), Serdar, Ozan, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Sinan (Yunus dk. 86 ?), Emre Akbaba, Rodriguesx (Onyekuru dk. 80 ?), Eren

Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Ömer, Fernando, Muğdat, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, İlhan (Tarkan dk. 70), Eduok (Özgür Çek dk. 59), Trezeguet (Hasan dk. 90+2 ?), Diagne

Yedekler: Eray, Murat Can, Josue Sa, Mustafa, Hakan, Onur, Uğurcan

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Eren (dk. 55), Rodrigues (dk. 59 ve 65), Serdar Aziz (dk. 78) (Galatasaray), Diagne (dk. 76 pen.) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Eduok, İlhan (Kasımpaşa), Rodrigues (Galatasaray)