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27 Ağustos 2018 23:42

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 6 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 3.

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 6 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

27 Ağustos 2018 23:42

haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’u 6-0’lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Belhanda’nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sinan’ın şutunda Tzavellas’a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


53. dakikada Belhanda’nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Sinan, kale önüne çevirdi. Kale önünde Eren’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0


56. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Emre Akbaba’nın yaptığı uzak direğe yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0


62. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Villafanez’in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.


63. dakikada ceza yayı üzerinden Sinan’ın indirdiği topa Belhanda’nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.


82. dakikada sol tarafta topla buluşan Emre Akbaba’nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Haydar’dan döndü. Dönen topta Emre’nin ortasında Muğdat dokundu meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Direkten geri gelen topa Onyekuru’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0


84. dakikada Yunus Akgün’ün sol taraftan içeri çevirdiği topa arka direkte Emre’nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 6-0



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx


Galatasaray: Muslera xx, Mariano xxx, Ahmet xxx, Maicon xxx, Nagatomo xxx, Fernando xxx (Ozan Kabak dk. 86 ?), Emre Akbaba xxx, Sinan xxx (Muğdat dk. 73 xx), Onyekuru xxx (Yunus Akgün dk. 84 x), Belhanda xxx, Eren xxx


Yedekler: İsmail Çipe, Serdar, Selçuk, Linnes, Donk, Celil Yüksel, Feghouli


Teknik Direktör: Fatih Terim


Aytemiz Alanyaspor: Haydar ?, Cenk Ahmet x, Barış Başdaş x, Tzavellas x, N’sakala x, Maniatis x, Taha x, Efecan x (Souza dk. 73 x), Djalma x (Hasan dk. 59 x), Villafanez x, Bobo x (Etame dk. 46 x)


Yedekler: Ufuk, Merih, Carneiro, Kaan, Emre


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Goller: Fernando (dk. 36), Sinan (dk. 49), Eren (dk. 53), Emre Akbaba (dk. 56 ve 84), Onyekuru (dk. 82) (Galatasaray)


Sarı kart: Barış Başdaş (Aytemiz Alanyaspor)




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